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Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

17.01.2019 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Жертвами мощного взрыва в столице Колумбии Боготе стали минимум девять человек, еще 54 получили ранения, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на данные полиции и городской департамент здравоохранения.

Среди погибших двое - иностранцы, граждане Эквадора и Панамы.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Заминированный автомобиль взлетел на воздух неподалеку от полицейской академии.

После произошедшего президент Колумбии Иван Дуке, который посещал западный регион страны, принял решение незамедлительно вернуться в столицу, чтобы лично контролировать полицейскую операцию.

 
 
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Жертвами мощного взрыва в столице Колумбии Боготе стали минимум девять человек, еще 54 получили ранения, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на данные полиции и...
 
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