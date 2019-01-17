Прямые линии в январе 2019

22 января с 10.00 до 12.00 по тел. 2-11-78 по вопросам правоохранительной деятельности с вами сможет пообщаться первый заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома, начальник криминальной милиции

ЖЕБРУН Виктор Анатольевич

23 января с 9.00 до 11.00 вопросы соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды по тел.2-39-41 с вами готов обсудить начальник Каменецкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

ЛЫЩИК Виктор Петрович

С 9.00 до 11.00 можно узнать все касательно выдачи разрешительной документации для строительства и реконструкции жилых помещений, если позвонить по тел.2-11-05. «Прямую линию» проведет начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома

ЮЗВУК Павел Владимирович

26 января

С 9.00 до 12.00 на вопросы, относящиеся к управлению делами райисполкома, по тел.2-12-43 ответит управляющий делами райисполкома

ЖУКОВИЧ Александр Алексеевич

С 9.00 до 12.00 на ваши вопросы по тел. 2-29-92 ответит заместитель начальника Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям по идеологической работе и кадровому обеспечению

КУПРИШ Николай Александрович