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Прямые линии в январе 2019
17.01.2019 15:41 — Разное | Навiны Камянеччыны
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22 января с 10.00 до 12.00 по тел. 2-11-78 по вопросам правоохранительной деятельности с вами сможет пообщаться первый заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома, начальник криминальной милиции
ЖЕБРУН Виктор Анатольевич
23 января с 9.00 до 11.00 вопросы соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды по тел.2-39-41 с вами готов обсудить начальник Каменецкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
ЛЫЩИК Виктор Петрович
С 9.00 до 11.00 можно узнать все касательно выдачи разрешительной документации для строительства и реконструкции жилых помещений, если позвонить по тел.2-11-05. «Прямую линию» проведет начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
ЮЗВУК Павел Владимирович
26 января
С 9.00 до 12.00 на вопросы, относящиеся к управлению делами райисполкома, по тел.2-12-43 ответит управляющий делами райисполкома
ЖУКОВИЧ Александр Алексеевич
С 9.00 до 12.00 на ваши вопросы по тел. 2-29-92 ответит заместитель начальника Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям по идеологической работе и кадровому обеспечению
КУПРИШ Николай Александрович
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22 января с 10.00 до 12.00 по тел. 2-11-78 по вопросам правоохранительной деятельности с вами сможет пообщаться первый заместитель... Сообщение Прямые линии в январе 2019...
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