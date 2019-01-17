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97-летний муж королевы Елизаветы II за рулем Land Rover попал в ДТП
Муж королевы Елизаветы II принц Филипп попал в ДТП. Как
ДТП произошло днем 17 января недалеко от королевской усадьбы Сандрингем. Принц Филипп на Land Rover врезался в Kia. Сообщается, что машина принца от удара перевернулась и он чудом не пострадал. В машине находился офицер охраны, который также уцелел.
Выбраться из машины 97-летнему герцогу помогли очевидцы ДТП.
Полиция Норфолка сообщила, что два человека в другой машине получили легкие травмы.
Принц Филипп герцог Эдинбургский два года назад
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Полиция Норфолка сообщила, что два человека в другой машине получили легкие травмы.
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