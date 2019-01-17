97-летний муж королевы Елизаветы II за рулем Land Rover попал в ДТП

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп попал в ДТП. Как сообщает Mirror , Land Rover за рулем которого был герцог Эдинбургский врезался в другую машину.



Фото: mirror.co.uk

ДТП произошло днем 17 января недалеко от королевской усадьбы Сандрингем. Принц Филипп на Land Rover врезался в Kia. Сообщается, что машина принца от удара перевернулась и он чудом не пострадал. В машине находился офицер охраны, который также уцелел.

Выбраться из машины 97-летнему герцогу помогли очевидцы ДТП.



Фото: mirror.co.uk

Полиция Норфолка сообщила, что два человека в другой машине получили легкие травмы.

Принц Филипп герцог Эдинбургский два года назад принял решение «выйти на заслуженную пенсию» и больше не участвовать в официальных королевских мероприятиях.



Фото: Reuters