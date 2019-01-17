В 2019 году Беларуси надо 65% внешнего госдолга выплатить Москве

В 2019 году 65% платежей Беларуси по внешнему госдолгу придется на кредиты России и подконтрольного ей Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Это следует из публикации Минфина «Бюджет Беларуси на 2019 год для граждан».



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Общая сумма платежей по государственному долгу Беларуси в 2019 году составит 8,736 млрд рублей, в том числе: по внешнему госдолгу — 5,8 млрд рублей, по внутреннему госдолгу — 2,929 млрд рублей.

На погашение облигаций на внутреннем рынке будет направлено 2,929 млрд рублей (33,5% общего объема выплат), на погашение кредитов России — 2,749 млрд рублей (31,5%), на кредиты банков Китая — 1,343 млрд рублей (15,4%), на кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития — 1 млрд рублей (12%), на выплаты по облигациям на внешних финансовых рынках — 363,9 млн рублей (4,2%), кредиты Всемирного банка — 274,4 млн рублей (3,1%), прочие платежи по госдолгу — 29,1 млн рублей (0,3%).

Стоит отметить, что Евразийский фонд стабилизации и развития подконтролен российским властям. Поэтому можно говорить, что де-факто Беларуси надо вернуть Москве более 40% своего госдолга. Если считать только внешний госдолг, то показатель составит 65%.

На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил , что Москва сохраняет кредитную поддержку Беларуси, она уже превышает 6,5 млрд долларов, не считая выделение кредита на строительство АЭС. «Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — подчеркнул он.

В конце 2018 года стало известно , что достигнута принципиальная договоренность о предоставлении Россией государственного кредита на 630 млн долларов Беларуси. Но целесообразность привлечения этих средств будет зависеть от ситуации с выплатами внешних долговых обязательств, заявил министр финансов Максим Ермолович.

В первом квартале 2019 года Беларусь желает получить от ЕФСР заключительный седьмой транш кредита на 200 млн долларов. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, недавно совет ЕФСР внес изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР на 2 млрд долларов, из которых Минск уже получил 1,8 млрд долларов.