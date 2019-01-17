ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2019 году Беларуси надо 65% внешнего госдолга выплатить Москве

18.01.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В 2019 году 65% платежей Беларуси по внешнему госдолгу придется на кредиты России и подконтрольного ей Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Это следует из публикации Минфина «Бюджет Беларуси на 2019 год для граждан».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62648.php

В 2019 году Беларуси надо 65% внешнего госдолга выплатить Москве

Общая сумма платежей по государственному долгу Беларуси в 2019 году составит 8,736 млрд рублей, в том числе: по внешнему госдолгу — 5,8 млрд рублей, по внутреннему госдолгу — 2,929 млрд рублей.

На погашение облигаций на внутреннем рынке будет направлено 2,929 млрд рублей (33,5% общего объема выплат), на погашение кредитов России — 2,749 млрд рублей (31,5%), на кредиты банков Китая — 1,343 млрд рублей (15,4%), на кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития — 1 млрд рублей (12%), на выплаты по облигациям на внешних финансовых рынках — 363,9 млн рублей (4,2%), кредиты Всемирного банка — 274,4 млн рублей (3,1%), прочие платежи по госдолгу — 29,1 млн рублей (0,3%).

Стоит отметить, что Евразийский фонд стабилизации и развития подконтролен российским властям. Поэтому можно говорить, что де-факто Беларуси надо вернуть Москве более 40% своего госдолга. Если считать только внешний госдолг, то показатель составит 65%.

На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва сохраняет кредитную поддержку Беларуси, она уже превышает 6,5 млрд долларов, не считая выделение кредита на строительство АЭС. «Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — подчеркнул он.

В конце 2018 года стало известно, что достигнута принципиальная договоренность о предоставлении Россией государственного кредита на 630 млн долларов Беларуси. Но целесообразность привлечения этих средств будет зависеть от ситуации с выплатами внешних долговых обязательств, заявил министр финансов Максим Ермолович.

В первом квартале 2019 года Беларусь желает получить от ЕФСР заключительный седьмой транш кредита на 200 млн долларов. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, недавно совет ЕФСР внес измененияв программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР на 2 млрд долларов, из которых Минск уже получил 1,8 млрд долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году 65% платежей Беларуси по внешнему госдолгу придется на кредиты России и подконтрольного ей Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Это следует...
 
Новости дня
Новости разные
 
97-летний муж королевы Елизаветы II за рулем Land Rover попал в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика