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В 2019 году Беларуси надо 65% внешнего госдолга выплатить Москве
18.01.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
В 2019 году 65% платежей Беларуси по внешнему госдолгу придется на кредиты России и подконтрольного ей Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Это следует из
Общая сумма платежей по государственному долгу Беларуси в 2019 году составит 8,736 млрд рублей, в том числе: по внешнему госдолгу — 5,8 млрд рублей, по внутреннему госдолгу — 2,929 млрд рублей.
На погашение облигаций на внутреннем рынке будет направлено 2,929 млрд рублей (33,5% общего объема выплат), на погашение кредитов России — 2,749 млрд рублей (31,5%), на кредиты банков Китая — 1,343 млрд рублей (15,4%), на кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития — 1 млрд рублей (12%), на выплаты по облигациям на внешних финансовых рынках — 363,9 млн рублей (4,2%), кредиты Всемирного банка — 274,4 млн рублей (3,1%), прочие платежи по госдолгу — 29,1 млн рублей (0,3%).
Стоит отметить, что Евразийский фонд стабилизации и развития подконтролен российским властям. Поэтому можно говорить, что де-факто Беларуси надо вернуть Москве более 40% своего госдолга. Если считать только внешний госдолг, то показатель составит 65%.
На днях премьер-министр России Дмитрий Медведев
В конце 2018 года стало
В первом квартале 2019 года Беларусь желает получить от ЕФСР заключительный седьмой транш кредита на 200 млн долларов. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, недавно совет ЕФСР
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В 2019 году 65% платежей Беларуси по внешнему госдолгу придется на кредиты России и подконтрольного ей Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Это следует...
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