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Благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой!» прошла в СШ №15 г. Бреста

18.01.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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На базе государственного учреждения образования «Средняя школа №15 г. Бреста» 17 января состоялась ставшая традиционной благотворительная акция Московского района «От сердца к сердцу с добротой!». Организаторами акции явились администрация Московского района города Бреста, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района города Бреста» при поддержке общественных объединений района, организаций и предприятий, трудовых коллективов и представителей частного бизнеса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62647.php

Благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой!» прошла в СШ №15 г. Бреста

Открывая благотворительную рождественскую акцию, глава администрации Московского района Вячеслав Васильевич Дашкевич тепло и сердечно поздравил присутствующих с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками, отметил, что, не смотря на сложность и противоречивость современного мира, мы не забываем о главном: оказать помощь тому, кто в ней остро нуждается, проявить милосердие к семьям, требующим внимание и заботу, а также выразил слова благодарности Попечительскому совету ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста», возглавляемому генеральным директором строительного объединения «Брестжилстрой» Александром Ивановичем Романюком, за значительный вклад в организацию мероприятия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62647.php

Благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой!» прошла в СШ №15 г. Бреста

Председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Васильевич Красовский, обращаясь к присутствующим, отметил, что в нашем городе немало делается для социальной поддержки граждан, нуждающимся в особом внимании, и учитывая, что добрых дел много не бывает, предложил почаще делиться радостью и счастьем друг с другом без оглядки на официальные поводы и даты.

Руководители и должностные лица КУПСП «Брестжилстрой», ОАО «Савушкин продукт», УП «Брестоблгаз», ООО «Лагуна», областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк», унитарного машиностроительного предприятия «КОМПО», редакции Брестской областной газеты «Заря», УО «Брестский государственный технический университет», ООО «Лоде», представители «городского депутатского корпуса», Московской районной города Бреста организации ОО «Белая Русь», активно включившись в решение целей и задач благотворительной акции, совместными усилиями смогли оказать материальную помощь нескольким десяткам семей Московского района города Бреста, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Выступления членов Попечительского совета чередовались разнообразными номерами концертной программы с участием детских коллективов и профессиональных исполнителей. Настоятель Свято-Воскресенского храма отец Владимир, обращаясь к участникам акции, отметил, что оказание помощи нуждающимся во все времена было благим и праведным делом.

 
Теги: Брест
 
 
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На базе государственного учреждения образования «Средняя школа №15 г. Бреста» 17 января состоялась ставшая традиционной благотворительная акция Московского...
 
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