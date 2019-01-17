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В Белостоке будут судить лже-поляка из Беларуси
18.01.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
В Белостоке будут судить белоруса, который подделал свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка. Как сообщает
34-летний Дмитрий М. подавал документы на карту поляка в Белостоке в тамошнее воеводское управление. Доказательством его связи с польским народом должна была стать запись "полька" в графе национальной принадлежности матери. Однако выяснилось, что эта графа была поддельная.
Обычно такие дела не доходят на суда. Лже-поляки признают вину, идут на соглашение со следствием и наказание для них ограничивается штрафом. Но в этом случае мужчина не соглашается с обвинением, поэтому дело попало в суд. Если его не оправдают, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
По информации польской
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В Белостоке будут судить белоруса, который подделал свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка. Как сообщает euroby.info, это первое из уголовных дел...
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