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В Белостоке будут судить лже-поляка из Беларуси

18.01.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Белостоке будут судить белоруса, который подделал свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка. Как сообщает euroby.info, это первое из уголовных дел лже-поляков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62644.php

В Белостоке будут судить лже-поляка из Беларуси

34-летний Дмитрий М. подавал документы на карту поляка в Белостоке в тамошнее воеводское управление. Доказательством его связи с польским народом должна была стать запись "полька" в графе национальной принадлежности матери. Однако выяснилось, что эта графа была поддельная.

Обычно такие дела не доходят на суда. Лже-поляки признают вину, идут на соглашение со следствием и наказание для них ограничивается штрафом. Но в этом случае мужчина не соглашается с обвинением, поэтому дело попало в суд. Если его не оправдают, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

По информации польской прокуратуры, в Белостоке завели десятки уголовных дел в отношении людей, использующих поддельные документы о принадлежности к польскому народу. Лже-поляки стали массово выявляться в Польше с 2018 года.

 
 
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В Белостоке будут судить белоруса, который подделал свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка. Как сообщает euroby.info, это первое из уголовных дел...
 
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