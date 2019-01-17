Болельщицы не поделили презент от теннисистки Арины Соболенко

За сувенир от белорусской теннисистки Арины Соболенко можно и подраться. На Открытом чемпионате Австралии две взрослые, солидные женщины не поделили игровую повязку спортсменки. Зрителей на трибунах эта ситуация изрядно повеселила, передает телеканал «МИР 24».



У Соболенко есть такая традиция: после победы кидать на трибуны в качестве презента напульсники и головную повязку.

Женщины поймали сувенир одновременно и уступать, естественно, никто из них не собирался.

Пришлось вмешаться охранникам, которые разняли болельщиц и увели их с трибун. А презент в итоге не достался никому.