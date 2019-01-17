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Болельщицы не поделили презент от теннисистки Арины Соболенко
18.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
За сувенир от белорусской теннисистки Арины Соболенко можно и подраться. На Открытом чемпионате Австралии две взрослые, солидные женщины не поделили игровую повязку спортсменки. Зрителей на трибунах эта ситуация изрядно повеселила, передает телеканал «МИР 24».
Женщины поймали сувенир одновременно и уступать, естественно, никто из них не собирался.
Пришлось вмешаться охранникам, которые разняли болельщиц и увели их с трибун. А презент в итоге не достался никому.
В декабре в центре Одессы
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Пришлось вмешаться охранникам, которые разняли двух женщин и увели их с трибун.
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