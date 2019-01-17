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Крипто в моде, sex дешевле smm. Рекорды и тренды Байнета-2018

18.01.2019 06:42 — Разное | Myfin  
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Крипто в моде, sex дешевле smm. Рекорды и тренды Байнета-2018
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Результаты .BY и .БЕЛ еще чуть выше — плюс 4,2% или почти 6000 имен, сообщили в пресс-службе hoster.by. Это вселяет оптимизм после отрицательной динамики в 2016 и небольшого «выхода в плюс» в 2017 году.

Крипто в моде, sex дешевле smm. Рекорды и тренды Байнета-2018

Скорость — 4 домена в час

За минувшие 12 месяцев зарегистрировано 33 420 белорусских доменов, что на 7% больше, чем в прошлом году. Это 1 регистрация каждые 15 минут.  Что еще более примечательно, количество удаленных имен — 27513, а это почти на 10% меньше, чем год назад.

«Много лет говорят о том, что ценность доменного имени вот-вот начнет снижаться. А времена, когда за красивое название для сайта отдавали десятки тысяч долларов, пройдут, — говорит генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. Именно эта компания обеспечивает стабильную работу обеих национальных зон. — На практике пока все наоборот. Ставки на благотворительных аукционах в этом году заметно подросли, а количество отключенных доменов — наоборот, сократилось».

Sex почти вдвое дешевле smm

Кстати, о благотворительных аукционах. Всего в 2018 с молотка ушло 599 имен.

Самым дорогим белорусским доменом стал smm.by (8255,2 BYN). За ним следуют stroika.by и sex.by. Вот так цифровой мир меняет приоритеты.

 
 
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