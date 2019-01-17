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График богослужений и освящения воды в храмах Слуцка

18.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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На православный праздник Крещение многие белорусы традиционно отправляются за святой водой в церковь или к источникам, другие окунаются в проруби или купели.

SlutskGorod узнал график богослужений и освящения воды в двух храмах и где можно искупаться в пятницу и субботу.

Храм святителя Николая, д. Лучники

18 января. Навечерие Богоявления.

  • Великое освящение воды 10.00
  • Всенощное Бдение 17.00

19 января. Святое Богоявление. Крещение Господне.

  • Божественная Литургия. 8.30
  • Великое освящение воды
  • Всенощное Бдение 17.00

20 января. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

  • Божественная Литургия. 8.30

Михайловский кафедральный собор, ул. Социалистическая

18 января.

  • Божественная литургия и Великое освящение воды - 8:00
  • Раздача воды до 19:00

19 января.

  • Ранняя Божественная литургия и Великое освящение воды в 5:00
  • Поздняя Божественная литургия и Великое освящение воды в 10:00
  • Раздача воды до 19:00

Купание

Окунуться в проруби 18 и 19 января случчане смогут в купели возле источника в деревне Покрашево, 19 января с 13.00 до 17.00 - на пруду в деревне Ивань и с 11.30 до 23.00 - в освящённом бассейне во дворе городской бани по улице Монахова в Слуцке. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На православный праздник Крещение многие белорусы традиционно отправляются за святой водой в церковь или к источникам, другие окунаются в проруби или купели.
 
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