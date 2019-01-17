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График богослужений и освящения воды в храмах Слуцка
18.01.2019 — Разное | Слуцк Город
На православный праздник Крещение многие белорусы традиционно отправляются за святой водой в церковь или к источникам, другие окунаются в проруби или купели.
SlutskGorod узнал график богослужений и освящения воды в двух храмах и где можно искупаться в пятницу и субботу.
Храм святителя Николая, д. Лучники
18 января. Навечерие Богоявления.
19 января. Святое Богоявление. Крещение Господне.
20 января. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Михайловский кафедральный собор, ул. Социалистическая
18 января.
19 января.
Купание
Окунуться в проруби 18 и 19 января случчане смогут в купели возле источника в деревне Покрашево, 19 января с 13.00 до 17.00 - на пруду в деревне Ивань и с 11.30 до 23.00 - в освящённом бассейне во дворе городской бани по улице Монахова в Слуцке.
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На православный праздник Крещение многие белорусы традиционно отправляются за святой водой в церковь или к источникам, другие окунаются в проруби или купели.
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