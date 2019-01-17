График богослужений и освящения воды в храмах Слуцка

На православный праздник Крещение многие белорусы традиционно отправляются за святой водой в церковь или к источникам, другие окунаются в проруби или купели.

SlutskGorod узнал график богослужений и освящения воды в двух храмах и где можно искупаться в пятницу и субботу.

Храм святителя Николая, д. Лучники

18 января. Навечерие Богоявления.

Великое освящение воды 10.00

Всенощное Бдение 17.00

19 января. Святое Богоявление. Крещение Господне.

Божественная Литургия. 8.30

Великое освящение воды

Всенощное Бдение 17.00

20 января. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Божественная Литургия. 8.30

Михайловский кафедральный собор, ул. Социалистическая

18 января.

Божественная литургия и Великое освящение воды - 8:00

Раздача воды до 19:00

19 января.

Ранняя Божественная литургия и Великое освящение воды в 5:00

Поздняя Божественная литургия и Великое освящение воды в 10:00

Раздача воды до 19:00

Купание

Окунуться в проруби 18 и 19 января случчане смогут в купели возле источника в деревне Покрашево, 19 января с 13.00 до 17.00 - на пруду в деревне Ивань и с 11.30 до 23.00 - в освящённом бассейне во дворе городской бани по улице Монахова в Слуцке.



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