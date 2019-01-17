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Постарайтесь не сойти с ума. 3 лучшие (и очень странные) идеи для вечера пятницы

18.01.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Все бесплатные мероприятия на пятницу, 18 января, мы собрали тут. Ну, а если хоть какой-нибудь бюджет у вас все-таки есть, предлагаем свою странную подборку из трех ивентов, которые просто не могут не покорить.

Психоделика в кино — «Стекло»


Когда: по 13 февраля.

Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Москва», «Мир», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный».

Сколько: от 4,50 рублей. На вечерние сеансы по традиции дороже.

Похититель с множественным расстройством личности и террорист-инвалид Мистер Стекло выходят на своих давних противников — травмированную девочку-подростка Кейси и стареющего супергероя Дэвида Данна. Множественное расстройство личности, Шьямалан — режиссер, и Джеймс МакЭвой и Аня Тейлор-Джой — в главных ролях. Нет, вам не кажется, это действительно звучит как «Сплит», потому что «Стекло» — его сиквел, как и «Неуязвимого», кстати. Поэтому настоящее удовольствие от нового фильма Шьямалана получат поклонники именно этих двух предыдущих. Любителям же «Шестого чувства» и «Визита» придется сложнее.

Полный график кинопремьер

Бесовщина в музыке — Super Besse


Super Besse. Фото: another.by

Когда: 18 января, 19.00.

Где: культ. центр «».

Сколько: 10 рублей — первые 50 штук на bezkassira.by, 15 рублей — предварительно, 20 рублей — на входе.

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Два серьезных белоруса, играющих cold-wave, вот-вот обрушат волну своей неуемной энергии на культ. центр «Корпус». На их музыку оказали влияние классические западные (Joy Division) и восточные — «Звуки Му», «Гражданская оборона» и даже Motorama — веяния. А вот теперь расскажем, чего ждать от концерта. Эпилептических танцев? Да! Механического звука, под который хочется забыть себя? Да! Минималистичности эмоций? А вот нет: музыканты просто предельно эмоциональны, и вы это почувствуете.

Все концерты в Минске и регионах

Бедлам в театре — «Недалеко от нормы»


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 18 января, 19.00.

Где: «» (пр. Независимости, 25).

Сколько: от 16 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

На «Интервью с ведьмами» билетов нет, на «Пиету» осталась буквально парочка, зато можно сходить на симпатичный рок-мюзикл «Недалеко от нормы», который выходит далеко за рамки бродвейского стандарта, и, пожалуй, в этом главная причина его успеха. Штурмом взяв Бродвей и выдержав более 700 представлений, спектакль доказал, что современные истории, говорящие о сегодняшней жизни, могут иметь такой же, если не больший, резонанс, как и мюзиклы в классических традициях. В общем, почитайте подробнее в нашей чудесной рецензии.

Что смотреть в минских театрах

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Теги: Минск
 
 
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