Соболенко и Саснович выбыли из одиночного разряда Australian Open

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда открытого чемпионата Австралии — первого в новом сезоне турнира Большого шлема.



Фото: twitter.com/WTA/

В 1/16 финала посеянная под 11-м номером Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах уступила 17-летней представительнице США Аманде Анисимовой (№ 87 WTA) — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 65 минут.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович также завершила выступления в одиночном разряде Australian Open на стадии 1/16 финала.

В поединке 3-го круга Александра Саснович (№ 31 WTA) в двух сетах проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (№ 44 WTA) — 0:6, 3:6. Матч длился 60 минут.