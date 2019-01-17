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Соболенко и Саснович выбыли из одиночного разряда Australian Open
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда открытого чемпионата Австралии — первого в новом сезоне турнира Большого шлема.
В 1/16 финала посеянная под 11-м номером Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах уступила 17-летней представительнице США Аманде Анисимовой (№ 87 WTA) — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 65 минут.
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович также завершила выступления в одиночном разряде Australian Open на стадии 1/16 финала.
В поединке 3-го круга Александра Саснович (№ 31 WTA) в двух сетах проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (№ 44 WTA) — 0:6, 3:6. Матч длился 60 минут.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда открытого чемпионата Австралии - первого в новом сезоне турнира Большого шлема.
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