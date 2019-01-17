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Соболенко и Саснович выбыли из одиночного разряда Australian Open

18.01.2019 07:41 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда открытого чемпионата Австралии — первого в новом сезоне турнира Большого шлема.


Фото: twitter.com/WTA/

В 1/16 финала посеянная под 11-м номером Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах уступила 17-летней представительнице США Аманде Анисимовой (№ 87 WTA) — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 65 минут.

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович также завершила выступления в одиночном разряде Australian Open на стадии 1/16 финала.

В поединке 3-го круга Александра Саснович (№ 31 WTA) в двух сетах проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой (№ 44 WTA) — 0:6, 3:6. Матч длился 60 минут.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда открытого чемпионата Австралии - первого в новом сезоне турнира Большого шлема.
 
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