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Мытье полов, суицид возлюбленной и борьба с депрессией. Какова жизнь комика Джима Керри на самом деле

18.01.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Вчера Джиму Керри исполнилось 57 лет. На экране он практически всегда улыбается: будь то роль эксцентричного Эйса Вентуры или же Карла Аллена из «Всегда говори "да"». Но реальная жизнь не всегда оказывается комедией, и биография Керри — хорошее тому подтверждение.

О том, как шел к своей славе и боролся с затяжной депрессией один из самых высокооплачиваемых комиков мира, вспоминаем сегодня.


С трудом окончил школу

Проблемы с учебой у Джима начались еще на старте: из-за гиперактивности и синдрома дефицита внимания мальчик постоянно срывал уроки. Непоседливого ученика вполне могли исключить (в Канаде это обычная практика), однако учительница нашла выход из ситуации. И разрешила Керри веселить одноклассников на переменах.


Джим в детстве

Когда Джиму было 14, его отца уволили с работы. Оказавшись за чертой бедности, чета Керри переехала в пригород Торонто, где глава семейства устроился охранником на фабрику шин. Туда же он пристроил и детей. Теперь каждый день после уроков Джим вместе с братом и сестрами мыл полы и унитазы. Это помогало держаться на плаву, но, увы, не слишком способствовало учебе.

Ситуация накалилась, когда все семейство решило уволиться и стало жить в фургоне. Джиму пришлось соглашаться даже на самые низкооплачиваемые подработки, хотя уже тогда он грезил о карьере комика. Но мечты никак не хотели совпадать с реальностью. Юноша замкнулся в себе и забросил учебу, в результате чего не мог окончить выпускной класс три года подряд.


Не угодил критикам

Когда школа все-таки осталась позади, Джим отправился покорять Лос-Анджелес. Удалось ему это не сразу: были и освистывания, и отказы, но уже к середине 1980-х авторитетный журнал People признал Керри одним из лучших молодых пародистов. А в 1994-м на экраны вышел «Эйс Вентура», и комик получил мировую известность.

Любовь зрителей не слишком интересовала кинокритиков: успех Эйса Вентуры в прокате был осмеян, а Джима Керри номинировали на антипремию «Золотая малина». Впоследствии самые кассовые фильмы с участием актера еще не раз станут поводом для недовольства критиков. Так, неудачными были признаны роли в «Бэтмэн навсегда», «Я, снова я и Ирэн», и даже в «Кабельщике» — одной из немногих картин, где Керри выступает в драматическом амплуа.


Кадр из фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» носит иллюстративный характер

Получил рекордный гонорар

Кстати, о «Кабельщике». За роль в этом фильме Джим Керри получил не только две противоречивые награды — «Лучшая комедийная роль» и «Лучший злодей», но и баснословный по тем временам (1996 год) гонорар — 20 миллионов долларов! До Керри таких сумм не получал ни один комедийный актер. В дальнейшем 20 миллионов стали стандартной «таксой» за съемку.

Поборол затяжную депрессию

Уже тот факт, что юноше с большими амбициями пришлось драить унитазы на производстве, говорит многое о возникших позднее психологических проблемах. Однако многолетняя депрессия Керри имела под собой гораздо больше причин.

В начале карьеры Джим столкнулся с реальными финансовыми трудностями. Получив работу в «Утиной фабрике», Керри перевез в Лос-Анджелес родителей. Однако проект быстро закрылся, а безработному актеру пришлось содержать семью в одном из самых дорогих городов мира. Справиться с этой задачей ему не удалось: родители отправились домой. Тогда-то Джим впервые впал в расстройство.

1990-е оказались не только успешными, но и очень тяжелыми: сначала скончалась мать Керри, чуть позже — отец, а еще через год первая жена комика подала на развод. Джим пытался выйти из депрессии, в том числе с помощью таблеток. С переменным успехом это состояние удалось заглушить.


Брак с первой женой, актрисой Мелиссой Уомер, продлился 8 лет

Ровно до тех пор, пока много лет спустя не случился рецидив: возлюбленная Керри, Катриона Уайт, покончила жизнь самоубийством.


Родные Катрионы судились с актером, обвиняя его в доведении до самоубийства: девушка совершила самоубийство спустя некоторое время после расставания с Керри. Однако актера полностью оправдали

Все осложнялось тем, что в смерти девушки ее близкие винили именно актера. Череда судов и обвинений в прессе подкосила мужчину, и лишь год назад он признался, что смог наконец побороть депрессию. «Сейчас у меня нет депрессии, которая была в течение долгих лет. Теперь могу спокойно смотреть, как идет дождь. Он все равно закончится и не утопит меня» — рассказал он в одном из интервью.

Разочаровался в браке

Фиаско потерпел не только первый брачный союз Керри, но и второй. Через год после развода Джим женился на коллеге по съемкам «Тупой и еще тупее» Лорен Холли. Но, по его собственным словам, довольно быстро понял, что новая супруга гораздо больше любит славу, чем его самого. И спустя 10 месяцев подал на развод.


Лорен Холли

После неудачных браков Джим встречался с моделями, врачами и даже Рене Зеллвегер (с ней он познакомился на съемках «Я, снова я и Ирэн»). Все романы закончились так же быстро, как и начались, после чего Керри заявил: «Я не верю в эти сказки про вечную любовь. Десять лет с одним и тем же человеком — более чем достаточно. За десять лет ты можешь подарить очень много любви».


Роман с 23-летней россиянкой Анастасией Виткиной тоже не закончился хеппи-эндом

Потом были достаточно долгие отношения с фотомоделью Дженни Маккарти и роман с Катрионой Уайт. После смерти Катрионы (и всего, что за ней последовало) казалось, Джим уже никогда не свяжет себя узами партнерства. Но лишь казалось: буквально на днях Керри вышел в свет со своей новой возлюбленной. Ею стала коллега по новому проекту «Шучу» Джинджер Гонзага.


Новая девушка актера
 
 
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Вчера Джиму Керри исполнилось 57 лет. На экране он практически всегда улыбается: будь то роль эксцентричного Эйса Вентуры или же Карла Аллена из «Всегда говори "да"»....
 
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