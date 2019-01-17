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Назван топ-20 стран, в которых живут самые красивые женщины. Знаете, на каком месте Беларусь?

18.01.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Сайт Missosology назвал свой топ-20 самых «красивых» стран, изучив результаты крупнейших конкурсов красоты 2018 года. Рейтинг составляется каждый год и зависит от результатов представительниц стран на конкурсах «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Супранэшнл», «Мисс Интернэшнл» и «Мисс Земля». Участницам присуждается определенное количество очков, и страны, набравшие наибольшее их число, оказываются в лидерах.

В этом году первое место заняла Венесуэла, ранее уже восемнадцать раз возглавлявшая список. Представительницы Венесуэлы традиционно хорошо выступают на конкурсах красоты. В этом году титул «Мисс Интернэшнл — 2018» получила венесуэлка Мариэм Веласко и вице-мисс Вселенной стала также уроженка этой страны.

На втором месте — Филиппины. Катриона Грей, представлявшая Филиппины на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018» заняла призовое место.


"Мисс Вселенная - 2018" Катриона Грей / Фото: Reuters

Третье место в рейтинге заняла Мексика, представительница которой завоевала корону «Мисс мира» в декабре минувшего года в китайском городе Санья.


Ванесса Понсе де Леон, завоевавшая титул "Мисс мира - 2018" / Фото: Reuters

Беларусь в рейтинге оказалась на 18-м месте. Напомним, белоруска Мария Василевич завоевала титул «Мисс мира Европа» на конкурсе красоты «Мисс мира — 2018», что стало лучшим результатом нашей страны за всю историю участия в этом состязании.


Мария Василевич / Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 
 
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