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Назван топ-20 стран, в которых живут самые красивые женщины. Знаете, на каком месте Беларусь?
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В этом году первое место заняла Венесуэла, ранее уже восемнадцать раз возглавлявшая список. Представительницы Венесуэлы традиционно хорошо выступают на конкурсах красоты. В этом году титул «Мисс Интернэшнл — 2018» получила венесуэлка Мариэм Веласко и вице-мисс Вселенной стала также уроженка этой страны.
На втором месте — Филиппины.
Третье место в рейтинге заняла Мексика, представительница которой завоевала корону «Мисс мира» в декабре минувшего года в китайском городе Санья.
Беларусь в рейтинге оказалась на 18-м месте. Напомним, белоруска Мария Василевич
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Топ-20 самых красивых девушек планеты
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