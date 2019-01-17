«Шапку надень!» Как выбрать шапку и не выглядеть в ней ужасно: советы стилиста

Помните, как в детстве прятали шапки в рюкзак, выйдя из подъезда? Теперь нам не до красоты. Как только на улице минус — и без маминого «шапку надень!» хотим утеплиться, чтобы не брать больничный.

И вот тут начинаются трудности. Потому что мало кто может похвастаться тем, что ему идут шапки. Эта слишком большая, эта узкая, в этой уши торчат, а в этой и вовсе — старушка Шапокляк. И что делать? Расскажет стилист.

Для начала при выборе головного убора нужно определиться с формой лица.





На просторах интернета есть много лайфхаков для самых дотошных: от визуальной оценки до измерений в сантиметрах. Вы можете использовать любой способ, который вам понравится. Помните, что:

Овальное лицо: лоб чуть шире нижней челюсти, выражены скулы, лицо мягко сужается к подбородку.

Круглое лицо: длина и ширина лица приблизительно равны, широкие скулы, относительно низкий лоб и узкая челюсть.

Прямоугольное лицо: высокий и ярко выраженный лоб, удлиненный подбородок, широкие скулы.

Квадратное лицо: равные высота и ширина лица, низкий лоб и широкие скулы, выраженная линия челюсти.

Треугольное лицо: широкие линии лба и скул, узкий подбородок.

Не забудем также про цвет волос и оттенок кожи. Зимой от влаги и недостатка солнца наши волосы тускнеют, а кожа становится слишком светлой. Поэтому стоит уделить внимание цветовой гамме, которая придаст вашему лицу свежесть.

Ну что же! Теперь мы приступим к непосредственно к самому приятному — шопингу.

Конечно, обладательницам классической овальной формы лица повезло. Они могут себе позволить любой головной убор, даже весьма экстравагантный, и будут выглядеть отменно.





Круглолицым девушкам хорошо подойдут шапки-ушанки или шапки асимметричной формы, береты. Интересно будут смотреться также большие, объемные шапки.





Обладательницам аристократического прямоугольного лица подойдут объемные шапки с круглыми отворотами, шапки с козырьками. В шапке-ушанке можно завязать уши наверх. Новая модель шапок — чалма, тоже вам подойдет.





Квадратное личико лучше всего украсят немного вытянутые формы, объемная асимметрия. Рассмотрите варианты шапок бини, беретов. Красиво будут смотреться шапки с короткими козырьками, а в зимнюю стужу — шапка-ушанка со спущенными ушами.





К треугольной форме лица лучше всего подбирать объемные модели асимметричного кроя. Выбор остановите на беретах, вязаных шапках, шапках со специальными ушками. Преимущество таких головных уборов в том, что вы постоянно можете играть объемом, смещая акцент в нужную вам сторону и создавая впечатление нового образа.





Не обойтись и без модных тенденций. В этом сезоне стиль oversize добрался и до головных уборов. Необычайно популярны шапки крупной вязки. Создается впечатление, что их изготовил сказочный мастер.





Обратите внимание на объемные шапки с помпонами. Модель оказалась настолько приятной как с виду, так и в носке, что хочется примерить ее — и больше не расставаться. Молодые мамочки используют комплекты для себя и для своих детей.





Шапочка бини в этом сезоне весьма актуальна. Ее вытянутые концы обычно оставляют расправленными. Тепло и уютно. То, что нужно на сырую погоду. Неплохо будет смотреться в сочетании и с шубой.





Как мы уже говорили, на смену повязкам пришла замечательная шапка-чалма. Легкий отсыл к африканским странам будет согревать вас в морозные белорусские будни. Чалма хорошо подойдет деловым девушкам. А в ансамбле с мехом (уже несколько лет актуален искусственный) будет смотреться изысканно.





Картуз мы все знаем как мужской головной убор с кожаным козырьком. Но дизайнеры показывают, что если добавить немного шарма, заменить ткань на более теплую и сделать козырек в тон всей шапки, то картуз превращается в шикарную женскую шляпку. Он остается теплым аксессуаром, но при этом очень оригинальным. Тем, кто предпочитает менее строгие формы, рекомендую рассмотреть модели кепи, гаврош.





Не все самое лучшее только за границей. Белорусские дизайнеры постарались, и теперь у нас есть возможность приобрести понравившуюся модную шапочку отечественного производства.

Zibra очень популярный, в том числе и в Европе, белорусский бренд. Дарина Коваль и Александра Жук не обошли вниманием и шапки.









Merino Wool создает очень мягкие, нежные модели головных уборов. В них любая девушка похожа на Снегурочку из сказки.









LORA PAVLOVA делает изумительные валенки. И в создании головных уборов ей тоже нет равных.





Оригинальные работы у бренда VEDOVKA. Несмотря на легкость пряжи, шапочки хорошо утеплят нас на зимний период.





Массу интересных моделей ручной работы предлагает портал белорусского творчества Evna. Здесь можно выбрать понравившиеся изделия для всей семьи.





Надеюсь, маленькие подсказки помогут вам определиться с выбором головного убора. Но прежде всего помните, что комфорт и тепло — это главная цель вашей шапочки.