Расписание богослужений в православных храмах Пинска на Крещенский сочельник и день Богоявления



Православные верующие сегодня отмечают Крещенский сочельник. 19 января празднуется Крещение Господне или Богоявление — один из важнейших христианских праздников. Он относится к числу двунадесятых, поскольку догматически тесно связан с событием земной жизни Иисуса Христа, а именно — с его крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча, он же — Иоанн Креститель. Великое освящение воды в храмах происходит в сочельник после литургии и непосредственно в день Богоявления.

Праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах Пинщины.

Свято-Варваринский кафедральный собор (г. Пинск, ул. Советская, 34)

18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

18.00 – Великое повечерие. Лития. Утреня. По окончании — таинство исповеди.

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне

07.00 – Божественная литургия. Чин освящения воды.

17.00 – Вечернее богослужение. Утреня. По окончании — таинство исповеди.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Пинск, ул. Панковой, 6)

18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

18.00 – Вечернее богослужение. Великое повечерие, лития; утреня. По окончании — таинство исповеди.

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне

07.00 – Божественная литургия. По окончании — чин великого освящения воды.

18.00 – Вечернее богослужение с акафистом Спасителю.

Храм святых благоверных князей Петра и Февронии

(г. Пинск, ул. Солнечная, 80)

18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

08.00 – Исповедь. Чин великого освящения воды.

17.40 – Исповедь.

18.00 – Великое повечерие. Утреня.

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне

00.00 – Божественная литургия. Чин великого освящения воды.

06.30 – Ранняя литургия.

08.30 – Поздняя литургия. Чин великого освящения воды.

17.40 – Исповедь.

18.00 – Всенощное бдение.