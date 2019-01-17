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Расписание богослужений в православных храмах Пинска на Крещенский сочельник и день Богоявления
18.01.2019 — Разное | Полесская правда
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Праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах Пинщины.
Свято-Варваринский кафедральный собор (г. Пинск, ул. Советская, 34)
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
18.00 – Великое повечерие. Лития. Утреня. По окончании — таинство исповеди.
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне
07.00 – Божественная литургия. Чин освящения воды.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Пинск, ул. Панковой, 6)
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
18.00 – Вечернее богослужение. Великое повечерие, лития; утреня. По окончании — таинство исповеди.
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне
07.00 – Божественная литургия. По окончании — чин великого освящения воды.
Храм святых благоверных князей Петра и Февронии
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
08.00 – Исповедь. Чин великого освящения воды.
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне
00.00 – Божественная литургия. Чин великого освящения воды.
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