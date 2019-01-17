«Впервые досрочная сдача дома стала проблемой для дольщиков». В Бобруйске продолжается «дело с субсидиями»

Десятки бобруйчан вечером 17 января встретились с представителями «Гомельского домостроительного комбината» — застройщика, который возводит в городе 16-этажку в рамках реализации Указа № 240 о господдержке при строительстве. Среди них — семьи дольщиков, получившие от горисполкома субсидии, но так и не сумевшие ими воспользоваться из-за того, что дом был сдан в эксплуатацию раньше заявленного срока. Дата встречи была выбрана не случайно — именно вчера истекал срок оплаты стоимости квартир по договорам.





Поначалу на собрании обсуждались рабочие моменты, касающиеся определения формы управления многоквартирным домом по проспекту Строителей, 92. Пока те, кто сумел получить кредиты с привлечением субсидий, спорили о преимуществах и недостатках создания товарищества собственников, оставшиеся дольщики (всего 17 семей) собирали подписи под очередными обращениями. На этот раз в адрес председателей Бобруйского горисполкома и Могилевского облисполкома.

Проголосовать за определение формы управления 16-этажным домом эти семьи все же смогли, так как их договоры долевого участия в строительстве пока остаются в силе. Начальник управления капитального строительства ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» Ян Шилов пояснил, что заявить об их расторжении в одностороннем порядке застройщик сможет лишь спустя два месяца после того, как истек срок расчета за квартиры, если деньги так и не были получены. Процедура осуществляется в судебном порядке.





— Это займет еще примерно полтора месяца, но в суд на вас никто подавать не собирается. Будем присылать уведомления о необходимости внести деньги, — заверил собравшихся Шилов, фактически признавшись, что застройщик будет тянуть время. Делается это для того, чтобы дождаться ответа с положительным решением из Минархитектуры, куда и ДСК, и Бобруйский горисполком, по его словам, уже направили письма с просьбой позволить дольщикам воспользоваться субсидиями после того, как дом сдан в эксплуатацию.





Возможность кредитования под 13% годовых в качестве альтернативы людьми не рассматривается. Дольщик Андрей Киреев подсчитал, что за трехкомнатную квартиру только по процентам ему без субсидии придется отдавать 750 рублей в месяц. С учетом погашения основного долга сумма вырастает до 1250 рублей.

— У меня зарплата всего 1000−1100 рублей, — признается мужчина. — Семья такие платежи не потянет.





Обсуждая ситуацию, бобруйчане выдвигают различные версии случившегося. Одни утверждают, что горисполкому нужно было срочно «закрывать» год по нескольким показателям, включая строительство и выдачу субсидий, поэтому и получилась такая накладка. Другие предполагают, что уж очень привлекательной оказалась новостройка, но на квартиры в ней могли рассчитывать лишь дольщики, кредитуемые с господдержкой. Теперь же часть из них поступит в свободную продажу, и, мол, «за ними уже очередь стоит».





Ян Шилов говорит, что, если договоры будут расторгнуты, то ДСК действительно реализует недвижимость тем, кто готов ее приобрести. Но все же призвал дольщиков не терять надежды, что ситуация разрешится в их пользу. Представитель ДСК признает, что сама по себе она абсурдна. Особенно в свете того, что обычно проблемы возникают, если дом вовремя не вводится в эксплуатацию.

— Когда дом сдается досрочно, люди искренне радуются, потому что могут на несколько месяцев раньше отметить новоселье. В Бобруйске мы впервые столкнулись с ситуацией, когда досрочная сдача дома для дольщиков стала проблемой.

Бобруйчане, не сумевшие воспользоваться субсидиями, говорят, что до сих пор не могут понять, кто же должен ответить по закону за то, что произошло.

— Нас кинули, а мы не знаем — кто.



