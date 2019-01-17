Александр Солодуха отмечает 60-летний юбилей

Александр Антонович Солодуха родился 18 января 1959 года в деревне Каменки Сергиево-Посадского района Московской области в семье учительницы и военнослужащего. Родители переехали в Россию из Беларуси по месту службы отца еще до рождения мальчика.

В детстве Александр мечтал стать артистом. Он занимался в музыкальной школе по классу фортепиано и самостоятельно научился играть на гитаре.

По окончании школы Александр Солодуха поступил в медицинский университет в Караганде, но из-за переезда родителей в Минск перевелся в Минский медицинский институт (сейчас Белорусский государственный медицинский университет), который окончил в 1982 году. Во время учебы Солодуха участвовал в художественной самодеятельности и создал ансамбль "Наследники", с которым выступал за честь факультета.

После окончания университета несколько лет работал по специальности.

С 1987 года Александр Солодуха стал солистом Государственного концертного оркестра Беларуси. С 1989 года - солистом театра песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Именно тогда певец научился держать публику, выстраивать репертуар и общаться со зрителями.

В 1991-м Солодуха решил начать сольную карьеру, выступая с группой "Карусель". Пел на русском и белорусском языках, работая в стилистике шлягерной песни.

Среди наиболее известных песен артиста: "Здравствуй, чужая милая" (муз. Э.Ханка, сл. Л.Татаранко), "Виноград" (муз. М.Алейникова, сл. В.Кубышкина), "Неравный брак" (муз. О.Елисеенкова, сл. Н.Третьякова), "Карусель" (муз. О.Елисеенкова, сл. Ю.Крученка), "Сахар" (муз. М.Алейникова, сл. В.Чедюка).

В 2018 году за значительный личный вклад в развитие и популяризацию белорусского эстрадного искусства Александру Солодухе присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь".