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Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран ЕАЭС

18.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусская сторона уведомила Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) об отмене препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Дополнительные по отношению к требованиям технических регламентов процедуры оценки соответствия больше применяться не будут. 

Ранее в Беларуси действовала дополнительная санитарно-гигиеническая экспертиза отдельных видов товаров, импортированных в ЕАЭС из третьих стран. Таким образом, поставщики указанных товаров вынуждены были повторно проводить испытания, которые уже были сделаны в рамках процедур подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза. Коллегия ЕЭК 14 ноября 2017 года приняла решение о том, что эта процедура является избыточной, и уведомила Беларусь о необходимости ее устранения. Аналогичную позицию занял Евразийский межправительственный совет 27 июля 2018 года, предложив белорусской стороне до 1 января 2019 года отменить административную процедуру. 

«В результате нашей совместной работы барьер устранен, дополнительные процедуры к товарам из стран ЕАЭС в Республике Беларусь больше применяться не будут. В настоящее время реализуется пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, что будет способствовать ограничению обращения небезопасной продукции на внутреннем рынке ЕАЭС», – сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. 

В ЕЭК указали, что по состоянию на 1 января 2019 года на внутреннем рынке ЕАЭС насчитывается 71 препятствие, в том числе 16 барьеров, 38 ограничений и 17 изъятий. За 2018 год было выявлено 19 и устранено 13 препятствий. 

Барьеры – препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, не соответствующие праву Союза. 

Изъятия – предусмотренные правом ЕАЭС исключения (отступления) в части неприменения государством-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза. 

Ограничения – препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, возникшие вследствие отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых предусмотрено правом Союза.



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Белорусская сторона уведомила ЕЭК об отмене препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС.
 
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