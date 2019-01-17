В Гомеле за хищение продуктов для школьных столовых задержаны 11 человек



Об этом сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По информации заместителя начальника управления БЭП УВД Гомельского облисполкома Сергея Аксенчикова, полученные из материалов проверки сведения позволяют говорить о том, что преступную схему организовала заведующая складом Гомельского городского комбината школьного питания. Для этого она вошла в преступный сговор с кладовщиком, товароведом, грузчиком, а также несколькими заведующими производством столовых учреждений образования областного центра.

Заведующая складом в течение 2017-2018 годов создавала излишки на складе. "В сопроводительные документы вносилось положенное количество продуктов практически всей линейки наименований - от гречки и сгущенного молока до мяса и рыбы. На самом же деле загружалось намного меньше. Скажем, если на одну из школ было положено 60 банок сгущенного молока, то отгружалось только 40. Однако по документам все было в идеале: 60 банок отправлены со склада - 60 банок приняты заведующей столовой в школе", - пояснил Виталий Пристромов.

Полученные таким образом излишки реализовывались через индивидуальных предпринимателей не только в областном центре, но и в соседней России.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Беларуси, задержаны 11 человек. Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, "направленных" по документам в школы.

Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения."Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери заведующей складом комбината. Проводится документирование всех преступных эпизодов группы, устанавливается количество похищенного", - пояснила Мария Кривоногова.