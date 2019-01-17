19, 22 и 23 января пройдут прямые телефонные линии

19 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов по тел. 60-6-13 проведёт «прямую телефонную линию» заместитель начальника Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь» ПРОТАСЮК Вячеслав Леонидович.

22 января 2019 года с 9.00 до 11.00 часов по тел. 2-28-07 проведёт «прямую телефонную линию» по вопросам лекарственного обеспечения заведующий Столинской центральной районной аптекой № 71 БРУЦКАЯ Инесса Степановна.

23 января 2019 года с 8.00 до 11.00 часов по тел. 2-89-37 проведёт «прямую телефонную линию» начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району ВАБИЩЕВИЧ Виталий Григорьевич.

23 января 2019 года с 9.00 до 11.00 часов по тел. 2-24-61 проведёт «прямую телефонную линию» по вопросам труда, занятости и социальной защиты начальник управления по труду, занятости и социальной защите Столинского райисполкома ДЕМИДОВИЧ Любовь Фёдоровна.