Спасательной станции - 60 лет

Пинск - город у реки, а это приносит пользу его жителям, но и таит опасность. С января 1959 года спасательный пункт был преобразован в спасательную станцию. Учреждение гражданское, но порядок на нем сразу же был установлен армейский. Ведь в спасении жизней, прежде всего, важны ответственность и дисциплина спасателей. Примечательно, что первыми руководителями станции были ветераны войны Нестор Курашов и его приемник Петр Евстигнеев, а впоследствии здесь работало много воспитанников водолазной школы находившегося в Пинске учебного отряда Военно-Морского Флота Советского Союза.



Итак, шесть десятилетий небольшой коллектив, поколение за поколениемми, выполняет задачу по обеспечению безопасности нахождения граждан в акватории городских пляжей. В среднем ежегодно происходит около ста экстренных выездов дежурных смен. В зоне действия водных спасателей не допускается несчастных случаев. Но люди проявляют беспечность и пренебрегают правила безопасного нахождения на водах и в иных местах. Так в прошлом году терпели бедствие и были спасены четыре человека. А буквально на днях произошел случай, вызвавший особые симпатии к работе водных спасателей.



В район ТЭЦ рыбак заметил барахтавшуюся в полынье собаку, позвонил на тревожный номер службы чрезвычайных ситуаций. Водолазы спасательной станции Алексей Малевич и Николай Пригодич вовремя подоспели к терявшему силы животному. В ветлечебнице ему оказали помощь, а затем нашелся хозяин, разыскивавший потерю. Кстати, замечено, что в суровые зимние дни к спасателям прилетают гостить лебеди. Животные чувствуют, где им безопасно.



Служба у спасателей никогда и нигде не бывает легкой. Она требует специальной подготовки, недюжинного здоровья и психологической выдержки. На спасательной станции заняты профессионалы с большим опытом. Например, моторист Василий Король работает здесь без малого 25 лет, а его коллега Сергей Антошук - 20. Немного по стажу им уступают водолазы Николай Пригодич, Аркадий Репецкий и Александр Каменев, который в последние годы является начальником станции. На заслуженном отдыхе бывший флотский водолаз Дмитрий Межерицкий, посвятивший два десятка лет спасению людей.



Примером верности профессии служит ветеран труда Мария Скалкович, 45 лет проработавшая медсестрой спасательной станции. Сегодня ее дело продолжают Наталья Конько и Леся Рынкевич.



Областной ОСВОД наградил грамотами участников сборной команды Брестчины по спасательному многоборью Павла Муралевича и Алексея Малевича, призеров и победителей республиканских первенств. Вынесены благодарности Александру Мирко и Наталье Конько.



- Мы всегда готовы прийти на помощь и постоянно находимся в готовности номер один, - констатирует начальник станции Александр Каменев. - С каждым годом средства и методы спасения становятся все более совершенными. Но в сознании людей мера личной ответственность людей за их собственную жизнь не увеличивается. Ежегодно речным патрулем выносятся официальные предупреждения порядка тысячи гражданам. А ведь большинство из них были остановлены, как говорится, за шаг до трагедии. Кто оказался нетрезв, а кто нарушал общественный порядок на пляже или неподобающе вел себя на воде. Теперь внимание спасателей направлено на лед. Он некрепок и слоист. Тем не менее, находятся отчаянные любители порыбачить. Их безопасность --- тоже наша задача.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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