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В Верхнедвинске прошёл Рождественский фестиваль

18.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинске прошёл Рождественский фестиваль

В Верхнедвинске прошёл традиционный Рождественский фестиваль «Падарунак з нябёсаў».

По традиции большой духовный праздник собирает представителей всех трёх христианских конфессий. И на этот раз в переполненном Центре культуры и народного творчества царила возвышенная и дружеская атмосфера единения и радости. Гостей встречали выставки художественного творчества, христианской литературы, ярмарка добра, церковная лавка.

В Верхнедвинске прошёл Рождественский фестиваль
В зрительном зале состоялось театрализованное представление с тематическими номерами, подготовленными учащимися и педагогами Верхнедвинской детской школы искусств.
Участников фестиваля приветствовали Благочинный Верхнедвинского округа протоиерей Валентин Вабищевич, настоятель Верхнедвинского костёла Рождества Пресвятой Девы Марии Александр Грицкевич, епископ Объединения церквей христиан Веры Евангельской в Витебской области Павел Чиникайло.
Жителей района поздравил с праздником Рождества первый заместитель председателя райисполкома Василий Шилов.

 
 
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> В Верхнедвинске прошёл традиционный Рождественский фестиваль «Падарунак з нябёсаў». По традиции большой духовный праздник собирает представителей всех трёх...
 
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