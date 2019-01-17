В Верхнедвинске прошёл Рождественский фестиваль

В Верхнедвинске прошёл традиционный Рождественский фестиваль «Падарунак з нябёсаў».

По традиции большой духовный праздник собирает представителей всех трёх христианских конфессий. И на этот раз в переполненном Центре культуры и народного творчества царила возвышенная и дружеская атмосфера единения и радости. Гостей встречали выставки художественного творчества, христианской литературы, ярмарка добра, церковная лавка.



В зрительном зале состоялось театрализованное представление с тематическими номерами, подготовленными учащимися и педагогами Верхнедвинской детской школы искусств.

Участников фестиваля приветствовали Благочинный Верхнедвинского округа протоиерей Валентин Вабищевич, настоятель Верхнедвинского костёла Рождества Пресвятой Девы Марии Александр Грицкевич, епископ Объединения церквей христиан Веры Евангельской в Витебской области Павел Чиникайло.

Жителей района поздравил с праздником Рождества первый заместитель председателя райисполкома Василий Шилов.