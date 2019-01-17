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В Верхнедвинске прошёл Рождественский фестиваль
18.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В Верхнедвинске прошёл традиционный Рождественский фестиваль «Падарунак з нябёсаў».
По традиции большой духовный праздник собирает представителей всех трёх христианских конфессий. И на этот раз в переполненном Центре культуры и народного творчества царила возвышенная и дружеская атмосфера единения и радости. Гостей встречали выставки художественного творчества, христианской литературы, ярмарка добра, церковная лавка.
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> В Верхнедвинске прошёл традиционный Рождественский фестиваль «Падарунак з нябёсаў». По традиции большой духовный праздник собирает представителей всех трёх...
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