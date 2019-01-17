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Православные отмечают Крещение Господне

18.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Православные отмечают Крещение Господне

Крещение Господне отмечается 19 января. В западной церкви этот праздник получил название Богоявление, поскольку во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.
В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II в. и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым. Когда Христу исполнилось 30 лет, Он вышел на общественное служение спасения людей. Это служение начал крещением в реке Иордан. Перед этим Богом был послан святой пророк и предтеча Иоанн для подготовки людей к принятию Христа. К нему пришел креститься и Иисус.
Крещение Господне — христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим Глас с Небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение».
Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой Он пришёл на землю.

Православные отмечают Крещение Господне
Один из главных христианских праздников — Крещение Господне — начинается вечером 18 января, когда отмечают Крещенский Сочельник. 18 и 19 января совершается Большое освящение Воды. По древней традиции 19 января многие верующие окунаются в проруби.
Считается, что вода в этот день обретает особую чудодейственную силу. Проруби, вырубленные в форме креста, называют иорданями — в память о реке Иордан, в водах которой крестился Иисус Христос.
Валентин ВАБИЩЕВИЧ,
протоиерей.

 
 
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