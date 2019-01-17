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Американский аналитик рассказал о технологиях незаметности Су-57

18.01.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Россия применила на истребителе Су-57 технологии снижения заметности 30-летней давности, утверждает американский аналитик Дэвид Экс в своем материале для журнала The National Interest. Перевод статьи опубликовал портал ИноСМИ.


Изображение: YouTube

В конструкции фонаря (так называется в авиации остекление кабины, — прим. ред.) истребителя Су-57 применен новый композитный материал, увеличивающий поглощение радиолокационных волн и снижающий радиолокационную заметность. В корпорации Ростех заявили, что это «увеличивает поглощение радиолокационных волн вдвое и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30%».

Дэвид Экс призывает скептически отнестись к этому утверждению. По его словам, описанная Ростехом технология не нова. Многие истребители во всем мире оснащены радиолокационным отражающим покрытием. Обычно оно сделано из оксида индия-олова. А их золотистое покрытие отражает сигнал радара как единый объект, избегая обнаружения кабины.

Такую технологию американский концерн «Локхид Мартин» начал применять еще в 1980-х годах в рамках программы Have Glass. Она применяется на истребителях F-16, F-22, F-35.

Также эксперт отметил, что с новыми фонарями или без них, Су-57 слишком дорогой для России, которая не может позволить себе закупить много таких самолетов.

 
 
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Такая технология применяется в истребителях F-16, F-22, F-35.
 
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