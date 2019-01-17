Тима Белорусских дал большое интервью. 13 главных цитат

Рэпера Тиму Белорусских называют новым Максом Коржом, хотя до популярности рэпера с Серебрянки Тимофею (настоящее имя певца) ещё далеко (но это не точно). У Тимы уже есть клипы, один из них, на песню «Мокрые кроссы», собрал на Youtube девять миллионов просмотров. А ещё у Тимы есть 462 тысячи подписчиков в инстаграме, который он завёл полгода назад, в июле 2018-го. Долгое время Тима прятался от журналистов за своими пиарщиками, а вчера пришел к «Нежному редактору». Мы собрали самые интересные цитаты беларуского рэпера.



Про семью



«Папа на Гоа – он тоже музыкант, вокалистом был. Получил предложение заниматься с детьми – он учит их пению – и улетел полгода назад. А мама в декретном отпуске. Я вышел из обыкновенной семьи. До декрета мама работала учителем, она тоже музыкант. (Показывает флейту) Блин, посмотрит, будет ругаться, что неправильно держу. Жили мы хорошо, вафли с шоколадом ели, никто не жаловался».



Про первую работу



«Мне было лет 15-16, я хотел своих первых денег. Объявления в ящики закидывал, работал грузчиком – помню, шины грузили. Я хоть и худенький, просто взял и понес, хотя и тяжело было. Мороженное летом продавал. Официантом работал, когда вышел трек «Мокрые кроссы» последнюю неделю дорабатывал с подносом. Потом заходил туда чай попить, подходили знакомые официантки, рассказывали, что девочки у них спрашивали: «А Тима Белорусских у вас все еще работает?», – нет (улыбается)».



Про первую популярность



«Мы еще не записали «Мокрые кроссы», сделали только сниппет и закинули его в инстаграм. Мне предложили собрать людей на улице и уже там показать трек. Я ответил, мол, да ну, кому это интересно – никто не придет. Но в итоге согласился, запился видео, рассказал, где и во сколько будет презентация трека. Приехали на место, смотрю – стоят девочки, хихикают. Прошло немного времени, разложили аппаратуру, я стою и вижу людей и понимаю, что они пришли не просто так, а потому что мы их позвали. Их было очень много, человек 150. Для чувака, который вчера поднос последний донес…Для меня это было чуждо. Когда мы закончили, они начали подходить ко мне, фоткаться – я офигел. И тогда мы поняли, что что-то будет».





Про учебу



«Вопрос с учебой последние полгода был тяжелый. Школу окончил после 9 классов, пошел в колледж, но ушел из него работать и все».



Как появились «Мокрые кроссы»



«Мы сидели юлозили старые минуса, хотелось что-то прикольное сделать. Текста еще не было, а мы сидели и думали, как же жарко в августе. Пришел битмейкер, сказал пойти послушать новый минус. Я послушал и быстро, за полчаса, написал куплет и припев. И получилось».



Почему Тимофей Морозов стал Тимой Белорусских



«Мы придумали никнейм в 2016 году. Беларуская музыка всегда была топовой, но в тот же момент я видел: прошел год, в Украине, России появились успешные новички, а у нас в Беларуси вообще как-то…Ребята стараются, у них есть успехи, но чтобы выйти на рынок СНГ – не было такого. На да, у нас есть Корж, ЛСП – все. Мы поняли, что надо это вывозить. Поэтому придумали никнейм, чтобы человека сразу программировать на то, от куда это [музыка] идет».



Про патриотизм и переезд в Москву



«Да, я патриот. Я это понял, когда мы вернулись из тура. Вышел в аэропорт Минска и меня накрыла эйфория, я понял, что реально скучал. У меня спрашивают, не собираюсь ли переезжать в Москву – нет! Все, чтобы двигаться дальше, есть здесь [в Беларуси]».



Топ-3 вещи, которые нужно знать про Беларусь



«Первое. Ты на вокзале вышла, зашла в автобус, а талончик не пробила – и все. Потом к тебе подойдет чувачок, который будет выглядеть как обычный типуля, и скажет: «Я ревизор, покажите ваш талон». У тебя его не будет, поэтому тебя выведут на улицу – при этом еще и камера снимать будет – тебя штрафуют. А если не будет паспорта, отвезут в милицию и составят протокол. Это же мелкое хулиганство.



Второе. Ты можешь где-то гулять, и там всегда будет продуктовый магазин. В Москве, Питере есть только ларьки. А у нас всегда можно колбаски купить. Ну и третье – у нас очень классно!».





Про сравнение с Максом Коржом



«Поначалу я парился, начал себя винить… Знал, что есть такой чувак, очень известный, но никогда в его творчество не углублялся. Сначала думал, что проводят параллель, потому что мы из одной страны. Потом мне сказали, что я пою, как он – да нет, я же абсолютно другой! В какой-то момент понял, что хватит думать об этом. Люди могут писать и говорить, что угодно. Теперь мне все равно на любое сравнение».



Про эфир в «Вечернем Урганте»



«Я помню период, когда уже стрельнуло [популярность появилась]. Постоянно думал: «А что завтра произойдет? Неужели Ургант позовет?». Проходит недели две – к Урганту едем. Я не поверил, был приятно удивлен. Все хорошо прошло».



Про фанатов



«Я испытал шок, когда понял, насколько люди могут быть преданы артисту. Заинтересованы, готовы что-то ради него сделать. Первое время у меня была цель всем отвечать в инстаграме. Однажды наткнулся на сообщение, девушки из Харькова писали, что собрались ехать в Минск – билеты на поезд купили, а вот билеты на мой концерт закончились. Спрашивали, что делать. Я ответил: «Приедете, и я вам билеты подарю». И они приехали».



Про личную жизнь



«Есть ли у меня девушка? Мг. Я же сказал, что не буду на эти вопросы отвечать!».



Про фанатов, которые шлют голые фото в директ



«Фотки эротического характера в инстаграме – да, такое случается. Я иногда вижу фотографии, которые подходят под статью несовершеннолетия максимального. И прочее. Но я чаще угораю с этого. Заходишь, листаешь сообщения, видишь такое и понимаешь, что отчаяние у человека. Она до этого сообщений двадцать написала, я не заметил и не ответил. А потом такое».