Как подключить систему отопления к электричеству или сменить тариф: подробная инструкция

На сайте «Белэнерго» появилась обновленная информация, которая будет полезной для тех, кто хотел бы отапливать свой дом дешевым электричеством. Это пошаговая инструкция для получения технических условий, разработки проектной документации, а также о порядке подключения к электросети.

Три тарифа для электроотопления

В начале года для населения был введен новый дешевый тариф на электроэнергию для отопления и горячего вдоснабжения. Кто им может воспользоваться мы писали ранее . «Белэнерго» дополнительно разъяснило, что существует не один, а три вида тарифов на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения:

— дифференцированный по временным периодам: в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) — 0,1019 рублей за 1 кВт∙ч; остальное время суток — 0,1892 рублей за 1 кВт∙ч. — не дифференцированный по временным периодам в домах (квартирах) не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и при наличии отдельного (дополнительного) электросчетчика для нужд отопления и горячего водоснабжения: с 1 января 2019 года этот тариф составляет — 0, 0335 рублей за 1 кВт∙ч. Чтобы воспользоваться одним из этих тарифов домовладельцу необходимо предусмотреть проектом устройство отдельной электросети для электроснабжения стационарно установленных или встроенных в конструктивные элементы здания электронагревательных устройств заводского изготовления. — не дифференцированный по временным периодам при использовании гражданами электрической энергии, в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в квартирах многоквартирных жилых домов, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и при отсутствии отдельного (дополнительного) электросчетчика для нужд отопления и горячего водоснабжения: с 1 января 2019 года данный тариф составляет — 0, 0761 рублей за 1 кВт∙ч.



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А есть ли возможность?

Применение тарифов, стимулирующих использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения, предусматривается для тех потребителей, у которых отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение. Однако в некоторых населенных пунктах может наблюдаться ситуация, когда распределительные электрические сети внешнего электроснабжения имеют ограниченный резерв пропускной способности, что не позволяет до проведения их полной реконструкции значительно увеличивать электрическую нагрузку жилых домов (квартир).

Пропускная способность распределительных электрических сетей внешнего электроснабжения в населенных пунктах 60 — 90-х годов застройки рассчитывалась исходя из строительных норм, которые предусматривали расчетную электрическую нагрузку индивидуального жилого дома не повышенной комфортности на уровне не более 3,5 кВт, расчетная электрическая нагрузка индивидуального жилого дома повышенной комфортности (коттеджа) предполагалась на уровне не более 11,5 кВт. Исходя из расчетной электрической нагрузки индивидуального жилого дома выбиралась установленная мощность силового трансформатора на трансформаторной подстанции, пропускная способность воздушных линий электропередачи в распределительной электрической сети.

Для обеспечения необходимого качества электрической энергии может потребоваться строительство дополнительных линий и трансформаторных подстанций, что в густо застроенных населенных пунктах проблематично.

Но не все так плохо — энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго» в 2017 году выполнены работы по строительству (реконструкции) — более 571 км электрических сетей, а за 9 месяцев 2018 года — более 443 км.



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В общем, предварительно необходимо уточнить, есть ли техническая возможность использования электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Ее можно получить в районных электросетях, обслуживающем ваш населенный пункт.

Если техническая возможность имеется, следуйте дальнейшим указаниям.

Получение технических условий

Если вы строите новый индивидуальный жилой дом, в котором планируете использовать электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, вам необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган (длее — исполком) с заявлением на осуществление административной процедуры, предусмотренной в подпункте 9.3.1 пункта 9.3 Перечня административных процедур.

Далее местный исполком самостоятельно запросит у энергоснабжающей организации технические условия на присоединение к электрическим сетям.

Если вы планируете использовать электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения в эксплуатируемом индивидуальном жилом доме, вам необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением на осуществление административной процедуры, предусмотренной в подпункте 9.3.2 пункта 9.3 Перечня.

Как и в предыдущем случае, исполком самостоятельно запросит технические условия на присоединение.

При этом в обоих случаях вам необходимо обязательно указать предельную величину испрашиваемой мощности.

Техусловия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети (для физических лиц) будут содержать требования по установке отдельного (дополнительного) электросчетчика.

Разработка проектной документации

Для использования электроэнергии для отопления в эксплуатируемом индивидуальном жилом доме возможно потребуется реконструировать внутридомовые электрические сети и ответвление от воздушной линии распределительной электрической сети внешнего электроснабжения. Поэтому потребуется разработать новую проектную документацию для внешнего и внутреннего электроснабжения.

Выполнение реконструкции необходимо осуществлять с учетом требований Положения о порядке реконструкции жилых и (или) нежилых помещений, утвержденного постановлением Совмина № 384.

В проектной документации необходимо предусмотреть установку отдельного (дополнительного) электросчетчика и подключение к электрической сети без использования штепсельных соединений стационарно установленных или встроенных в конструктивные элементы здания электронагревательных устройств.

Услугу по проектированию, выполнению электромонтажных работ, электрофизических измерений и подключению жилого дома к электрической сети можно заказать в филиалах «Электрические сети» РУП-облэнерго.

По вопросу проектирования, выполнения электромонтажных работ, электрофизических измерений внутридомовых электрических сетей можно обращаться в организации, выполняющие такие виды услуг, или в местный исполком, в том числе в службу «Одно окно».

Получить форму заявления на осуществление административной процедуры можно на сайте ГПО «Белэнерго».





Подключение к электросетям

Подключение реконструированных электроустановок одноквартирных (блокированных) жилых домов к электрическим сетям осуществляется специалистами филиала «Электрические сети» РУП-облэнерго.

Если оказания услуг по проектированию и монтажу электроустановок, электрофизическим измерениям оказывались организациями, не входящими в состав «Белэнерго», то для подключения необходимо представить:

— заявление ;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

— копии проектной документации и протоколов электрофизических измерений.

Если эти услуги заказывались в одном из филиалов «Электрические сети» РУП-облэнерго, то достаточно будет заявления и паспорта.

Специалисты «Электрических сетей» организовывают приемку реконструированных электроустановок одноквартирных (блокированных) жилых домов сотрудниками «Энергонадзора» и «Энергосбыта».





Как сменить тариф?

Переход с тарифа «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью электронагревательного оборудования более 5 кВт» на тариф, не дифференцированный по временным периодам в домах (квартирах) не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и при наличии отдельного (дополнительного) электросчетчика (0, 0335 рублей за 1 кВт∙ч), осуществляется по заявительному принципу.

Гражданину необходимо обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию, заключившую с гражданином договор электроснабжения (филиал «Энергосбыт» или «Электрические сети» РУП-облэнерго), и предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Гражданин имеет право самостоятельно представить в энергоснабжающую организацию сведения, подтверждающие соблюдение совокупности условий для отнесения жилых помещений (квартир) в многоквартирных и блокированных жилых домах, одноквартирных индивидуальных жилых домов к данной тарифной группе. Необходимые сведения, подтверждающие соблюдение совокупности условий, принимаются из технических паспортов на жилые помещения, проектных документаций и др.

После получения заявления энергоснабжающая организация согласовывает с гражданином время его посещения для контрольного съема показаний с электросчетчика и заключения (перезаключения) договора электроснабжения на отопление и горячее водоснабжение.

Переход на расчеты по тарифу, не дифференцированному по временным периодам, при использовании гражданами электроэнергии в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в квартирах многоквартирных жилых домов, не оборудованных системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных электрическими плитами при отсутствии отдельного (дополнительного) электросчетчика для нужд отопления и горячего водоснабжения (0, 0761 рублей за 1 кВт∙ч) также осуществляется по заявительному принципу.