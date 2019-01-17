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Два истребителя-бомбардировщика столкнулись в России - один упал в море
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом
По неофициальной информации, один Су-34 после столкновения упал в море.
"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - сообщили в силовых структурах региона.
Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.
Источник также добавил, что экипаж одного самолета катапультировался, отметив, что "ЧП произошло около часа назад".
"Один из столкнувшихся Су-34 упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго самолета неизвестна, ожидают, что он может вернуться на базу", - сказал собеседник агентства.
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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах...
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