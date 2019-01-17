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11 задержанных: Гомельский городской комбинат школьного питания "объедал" школьников
Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, об этом официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила в пятницу.
Продукты воровали работники Гомельского городского комбината школьного питания. По подозрению в совершении преступления задержаны 11 человек, среди них – завскладом, кладовщик, товаровед, а также заведующий производством учебных заведений города.
По данным ведомства, заведующая складом комбината, предварительно сговорившись с другими сотрудниками, а также с индивидуальными предпринимателями, совершила хищение продуктов, которые предназначались для организации питания в школах областного центра.
По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 11 человек, среди которых – заведующая складом, кладовщик, товаровед, а также завпроизводством образовательных учреждений Гомеля.
"Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, "направленных" по документам в школы. Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения", – пояснили в СК.
Гомельским городским отделом Следственного комитета по материалам УБЭП УВД Гомельского облисполкома возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают количество похищенного. Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери заведующей складом комбината.
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Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, об этом официальный представитель УСК по Гомельской области Мария...
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