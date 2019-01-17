ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11 задержанных: Гомельский городской комбинат школьного питания "объедал" школьников

18.01.2019 10:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, об этом официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила в пятницу.



Продукты воровали работники Гомельского городского комбината школьного питания. По подозрению в совершении преступления задержаны 11 человек, среди них – завскладом, кладовщик, товаровед, а также заведующий производством учебных заведений города.

По данным ведомства, заведующая складом комбината, предварительно сговорившись с другими сотрудниками, а также с индивидуальными предпринимателями, совершила хищение продуктов, которые предназначались для организации питания в школах областного центра.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 11 человек, среди которых – заведующая складом, кладовщик, товаровед, а также завпроизводством образовательных учреждений Гомеля.

"Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, "направленных" по документам в школы. Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения", – пояснили в СК.


Гомельским городским отделом Следственного комитета по материалам УБЭП УВД Гомельского облисполкома возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают количество похищенного. Наложен арест на дорогостоящий автомобиль, принадлежащий неработающей дочери заведующей складом комбината.




 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело по факту хищения продуктов питания для школьных столовых возбуждено в Гомеле, об этом официальный представитель УСК по Гомельской области Мария...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика