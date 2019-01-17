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Появилось видео жесткого задержания Насти Рыбки в Москве

18.01.2019 10:03 — Разное | Партизан  
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На видео девушка отчаянно сопротивляется и отказывается добровольно сдаваться, говоря: «Я не хочу никуда ехать».

Видео силового задержания белоруски Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту «Шереметьево» опубликовал Тлеграмм-канал Пресс-хата. Оперативники сначала пытались вывезти ее в инвалидной коляске, затем под руки вынесли из помещения.



Им грозит до шести лет тюрьмы.

Работница эскорт-услуг белоруска Настя Рыбка стала известна, после того как российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал ее признания о секс-трипе с участием бывшего помощника Путина, а ныне — вице-премьера Приходько на яхте, принадлежащей миллиардеру Дерипаске.

Навальный заявил, что расценивает совместный «отдых» миллиардера и чиновника как коррупцию.

Приходько сохранил свой пост, российские контролируемые СМИ дело замолчали. Зато у Рыбки и ее партнера по «бизнесу» Алекса Лесли (Александра Кириллова) вскоре после публикации расследования начались проблемы. Дерипаска подал на обоих в суд и отсудил 1 млн российских рублей. А потом их задержали в Таиланде.

Они боялись экстрадиции в Россию и просили помощи у американского посольства. В частности, Настя Рыбка обещала передать американцам важные сведения о вмешательстве России в выборы президента США, которые ей якобы удалось узнать во время общения с российским миллиардером Олегом Дерипаской. 

На днях сдебный процесс в Таиланде завершился приговором к условному сроку и решением о депортации. Вашукевич, соответственно, должна была проследовать в Беларусь транзитом через Москву. Сообщалось, что она даже не собиралась выходить из здания аэропорта.

Любопытно, что перед их вылетом из Таиланда рупор российской пропаганды, агентство РИА «Новости», опубликовало информацию, что задержание в Москве им не грозит, так как уголовных дел против них не ведется.

В посольстве Беларуси в Москве говорят, что «проверяют информацию» о задержании Вашукевич.


 
 
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На видео девушка отчаянно сопротивляется и отказывается добровольно сдаваться, говоря: «Я не хочу никуда ехать».
 
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