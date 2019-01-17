Депутат пришел на дебаты в костюме Чаплина





передает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ, так он решил пошутить над новым кандидатом в президенты - юмористом и шоуменом Владимиром Зеленским, у которого сейчас самые высокие рейтинги. КакOxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ, так он решил пошутить над новым кандидатом в президенты - юмористом и шоуменом Владимиром Зеленским, у которого сейчас самые высокие рейтинги.





«Вы знаете, Чаплин оставил свой след в истории, он никогда бы не променял свои усы на усы диктатора - никогда бы не пошел в политику, потому что у него было другое призвание», - отметил А.Гончаренко.





Это не первый маскарад в работе нардепа: в разгар скандала вокруг истории со Скрипалями он пришел на сессию ПАСЕ в резиновых перчатках, утверждая, что русские журналисты его отравят.



