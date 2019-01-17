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Депутат пришел на дебаты в костюме Чаплина

18.01.2019 10:00 — Разное | Партизан  
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Депутат Верховной рады Украины, пытаясь встать на защиту президента Петра Порошенко в предвыборной борьбе, устроил целый спектакль: на дебаты в эфире украинского политического телешоу Алексей Гончаренко пришел в костюме Чарли Чаплина.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ, так он решил пошутить над новым кандидатом в президенты - юмористом и шоуменом Владимиром Зеленским, у которого сейчас самые высокие рейтинги.

«Вы знаете, Чаплин оставил свой след в истории, он никогда бы не променял свои усы на усы диктатора - никогда бы не пошел в политику, потому что у него было другое призвание», - отметил А.Гончаренко.

Это не первый маскарад в работе нардепа: в разгар скандала вокруг истории со Скрипалями он пришел на сессию ПАСЕ в резиновых перчатках, утверждая, что русские журналисты его отравят.


 
 
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Депутат Верховной рады Украины, пытаясь встать на защиту президента Петра Порошенко в предвыборной борьбе, устроил целый спектакль: на дебаты в эфире украинского...
 
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