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Неожиданный поворот: ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

18.01.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске.

Об этом сообщает организация Site Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов.

Телеграм-канал Directorate 4 также подтверждает эту информацию со ссылкой на публикацию в принадлежащей террористам газете Al Naba.


«Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было», — говорится в сообщении Directorate 4.

Напомним, взрыв в жилом десятиэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушения подъезда дома погибли 39 человек. По официальным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

1 января в Магнитогорске загорелась и взорвалась маршрутка, как заявляли в МВД, из-за неисправности газового оборудования. В результате погибли три человека.

В прессе появлялись предположения, что оба происшествия могут быть терактами.

 
 
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Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске.
 
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