Неожиданный поворот: ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

сообщает организация Site Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов. Об этоморганизация Site Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов.





Телеграм-канал Directorate 4 также подтверждает эту информацию со ссылкой на публикацию в принадлежащей террористам газете Al Naba.









«Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было», — говорится в сообщении Directorate 4.





Напомним, взрыв в жилом десятиэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушения подъезда дома погибли 39 человек. По официальным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.





1 января в Магнитогорске загорелась и взорвалась маршрутка, как заявляли в МВД, из-за неисправности газового оборудования. В результате погибли три человека.





В прессе появлялись предположения, что оба происшествия могут быть терактами.