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Романчук: «Белорусы не пойдут на площадь, а просто возьмут свои вещи и уедут кто куда»

18.01.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Ежегодный экономический обзор Global Economy Watch поместил Беларусь в десятку стран, которые будут, скорее всего, терять рабочую силу в 2019 году.


В этом году мы потеряем около одного процента от всего трудоспособного населения, пишет Белсат. Куда пропадают трудоспособные белорусы и есть ли способ остановить этот процесс, спросим у экономиста, автора программы «Миллион новых рабочих мест для Беларуси» Ярослава Романчука:

«У нас полмиллиона так называемых дармоедов. Вот это риск потери полумиллиона человек – более 10 процентов рабочей силы – и есть демографическая бомба для нас. Они не могут найти место работы в регионах, прежде всего потому, что нет развития предпринимательства, нет частной собственности. […] Если каждый четвертый белорус получает меньше, чем 500, они не пойдут на площадь – ведь у нас страшный репрессивный аппарат. Они просто возьмут свои манатки, компьютеры, деньги и уедут кто куда. И люди выезжают уже не в Россию на заработки – там тоже 10 лет стагнации в экономике – а в Польшу, Литву, где также нет рабочих мест. Поэтому белорусы, которые умеют работать, любят работать, являются там желанной рабочей силой».

Действия наших чиновников приводят к таким результатам, когда десятки тысяч трудоспособных белорусов уезжают из страны. Кто же тогда будет кормить этих чиновников и других бюджетников? Мы спросили жителей Гомеля.



 
Теги: Гомель
 
 
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Ежегодный экономический обзор Global Economy Watch поместил Беларусь в десятку стран, которые будут, скорее всего, терять рабочую силу в 2019 году.
 
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