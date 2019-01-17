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Видеофакт. Дмитрий Медведев пересел на новый российский лимузин Aurus Senat
Пресс-служба правительства РФ опубликовала видеоролик, в котором российский премьер-министр едет на Гайдаровский форум на лимузине Aurus Senat, сообщает "За рулем".
С прошлого года новый лимузин постоянно использует президент Владимир Путин. Он сам садился за руль Senat и катал президента Египта по гоночной трассе. Накануне состоялся первый публичный выезд Дмитрия Медведева на лимузине российской марки – до этого премьер-министр использовал Mercedes S-класса Pullman. Это событие стало едва ли не самой обсуждаемой темой в кулуарах Гайдаровского форума, куда премьер-министр и прибыл на новой машине.
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Пресс-служба правительства РФ опубликовала видеоролик, в котором российский премьер-министр едет на Гайдаровский форум на лимузине Aurus Senat, сообщает "За рулем".
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