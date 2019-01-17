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Отремонтированный барак – повод для гордости?

18.01.2019 09:33 — Разное | Партизан  
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16 января в исправительной колонии №4 г. Гомеля открыли специальное общежитие для осужденных женщин с детьми в возрасте до 3 лет. О том, как проходила торжественная церемония открытия сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отремонтированный барак – повод для гордости?
Фото с сайта МВД Республики Беларусь
Заявляется, пишет spring96.org, что в новом общежитии 15 комнат на 20 мест для мам с детьми оборудованы всем необходимым: пеленальными столиками, комодами, детскими кроватками. Кроме этого есть общая игровая комната с манежем, телевизором, игрушками, две комнаты гигиены, медкабинет и столовая.

«Сделано это для формирования материнских чувств, приобретения навыков ухода за детьми и готовности нести ответственность за ребенка», - отмечается на сайте МВД.

В колонии также обустроили участок для содержания осужденных, не достигших 18 лет. После модернизации и ремонта медицинской части в обновленное здание переехал и филиал школы.

Во время открытия министр внутренних дел Игорь Шуневич отметил, что сделано многое, и в первую очередь, ради детей:

«Это большое вложение денег, и мы инвестируем в будущее! Делается это для того, чтобы вернуть ребенка на светлую сторону жизни!»

Для тех же, кто будет учится в школе – несовершеннолетние и взрослые, которые не смогли получить базовое или среднее образование – и закончит ее с золотой медалью, министр пообещал «условно-досрочное освобождение или замену наказания».

Но так ли все позитивно, как заявляет МВД?

Юрист ПЦ «Весна» Павел Сапелко считает, что не все проблемы заключенных женщин и их детей решаются через работу бригады строителей и отделочников:

«Давайте сразу определимся: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, общежитиями называют жилые помещения, в которых содержатся заключенные. Это такое красивое название для казармы, барака, где содержатся осужденные к лишению свободы.

Так что забор и колючая проволока, вышки и автоматчики никуда не делись, они все так же отделяют осужденных с детьми от свободы. И до трех лет дети по-прежнему будут расти и воспитываться в колонии – на «зоне», где женщина лишена даже тех немногих привилегий, которые государство предоставляет матерям.

Поэтому, когда МВД утверждает о том, что «чтобы у женщин была возможность проводить время с детьми в новом здании, необходимо их желание», ведомство или лукавит, или демонстрирует незнание закона. Чтобы проводить время с ребенком, осужденная мама должна сначала отработать свои положенные часы – рабочий день на Государственном предприятии №4».

Правозащитник подчеркивает, что никаких трехлетних «декретов» осужденным мамам не положено: «больничный», который захватывает до- и послеродовый период, составляет по общему правилу всего 126 дней (4 месяца), а дальше – промышленная зона и общение с ребенком в свободное от работы время.

«А потом, когда ребенок отпразднует трехлетие, а маме останется больше года до окончания срока, ребенок поедет к бабушкам и дедушкам, а в худшем случае – в детдом. И если родственники потом смогут привозить ребенка на свидания, то детские дома своих воспитанников в колонии доставлять не обязаны», - отмечает Павел Сапелко.

По прежнему порядку, женщины видели своих детей только между работой и сном.

«На фото МВД в новых комнатах не видно кроватей для мам: уложив спать своих детей, не пойдут ли они назад в свое «общежитие»? – задается вопросом правозащитник.

Павел Сапелко уверен, что совместное постоянное проживание матери и ребенка было бы серьезным шагом по улучшению и гуманизации положения осужденных. Однако стоило бы развивать идеи уже заложенные в уголовно-исполнительное законодательство, позволяющее женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, проживать с ребенком за пределами исправительного учреждения, ездить к своим подросшим детям из колонии в краткосрочные отпуска.

«Это на самом деле сохраняло бы взаимную привязанность, по-человечески было бы правильным и понятным способом охраны интересов матери и ребенка», - говорит он.

По статистике МВД за 2018 год в местах лишения свободы находится 32,5 тыс. человек, около 8% из них составляют женщины.


 
Теги: Гомель
 
 
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16 января в исправительной колонии №4 г. Гомеля открыли специальное общежитие для осужденных женщин с детьми в возрасте до 3 лет. О том, как проходила торжественная...
 
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