«Вернуть человека»: началась общественная кампания за улучшение ситуации в местах несвободы Беларуси

Для этих целей объединились правозащитники, юристы, активисты, родственники осужденных, а также сами бывшие осужденные, которые испытали на себе все изъяны и пороки учреждений пенитенциарной системы, сложности на пути возвращения в нормальную жизнь и не желают мириться с таким положением дел.





Ведь по утверждениям многих, кто побывал за колючей проволокой, колонии и тюрьмы Беларуси направлены не на исправление человека, а на уничтожение в нем всего человеческого. Помимо лишения свободы как наказания, определенного судом, человек там получает «в нагрузку» подрывающие его здоровье условия труда и быта, ненадлежащую медицинскую помощь, ничтожную оплату труда – если не вовсе её фактическое отсутствие, непосильные для его семьи денежные поборы… Всяческие лишения многократно увеличиваются, усугубляясь психологическим и физическим прессингом, если осужденный решается пожаловаться, заявить о своих правах тюремному начальству. И совсем мизерны шансы на то, что его жалоба в надзорные органы покинет стены исправительного учреждения.





Данная проблематика для БДЦ не нова. На протяжении нескольких лет юристы центра помогают осужденным и их родственникам защищать права в органах прокуратуры, Следственном комитете, Департаменте исполнения наказаний и предают нарушения гласности. Несколько таких дел по пыткам и смертям в исправительных учреждениях были включены в альтернативный отчет правозащитных организаций в Комитет против пыток ООН.





Участников кампании «Вернуть человека» вдохновляет личная история одного из бывших осужденных, который обратился в БДЦ. Станислав Цыбинский, отбывавший долгий срок и попавший в колонии в число неугодных администрации, после освобождения, несмотря на удары судьбы и препоны государственной системы, смог найти своё достойное место в этой новой для него реальности. Сегодня Станислав старается, в силу своих скромных возможностей, делать так, чтобы те, кто остаются по ту сторону тюремных стен, чувствовали себя людьми, для которых есть место в нашем обществе. Поэтому молодой человек охотно стал активистом новой кампании.





Правозащитные организации страны долгие годы предпринимают разного рода действия, направленные на то, чтобы пенитенциарная система, полностью закрытая от общества (и потому наполненная пытками и смертями, лагерными понятиями, преступлениями на почве ненависти, коррупцией и злоупотреблениями сотрудников), стала реальной системой исправления (с возможностью обучения и приобретения навыков для жизни, квалифицированными психологами и врачами, с соблюдением права на информацию и элементарного права на жалобу). И БДЦ своей кампанией присоединяется к усилиям правозащитного сообщества по достижению этой цели.





«Лагерная психология отравляет всё общество, счёт здесь идёт на сотни тысяч прошедших через тюремную мясорубку. Как помочь и что сделать, чтобы изменить эту ситуацию? Общественное внимание к проблеме, заинтересованность в изменениях, правовая поддержка и законодательные инициативы – таким мы видим путь «исправления» пенитенциарной системы Беларуси», – отмечает руководитель БДЦ Раиса Михайловская, приглашая всех, кто небезразличен к данной проблеме и желает посодействовать изменениям, включаться в кампанию.









Контакты

Журналисты, бывшие осужденные, родственники тех, кто находится в местах лишения свободы, волонтеры могут обращаться к инициаторам кампании за комментариями, консультациями и с предложениями на электронный адрес: info@bydc.info, по телефону +37529 6702923.





Также жертвы – лица, которым был причинен физический, материальный или моральный ущерб в местах лишения свободы, могут заполнить форму обратной связи на сайте БДЦ.





За информацией о ходе кампании «Вернуть человека» следите на сайте БДЦ и в социальных сетях по хэштегу #вернутьчеловека #vernutcheloveka







