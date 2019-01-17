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С 21 января в Беларуси упрощаются правила регистрации автомобилей

18.01.2019 11:44 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 21 января вступают в силу новые правила регистрации автотранспорта. Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 ноября 2018 года № 747, сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Основной целью документа, подготовленного ГАИ МВД, является сокращение затрат времени граждан на осуществление регистрационных действий с транспортными средствами и упрощение соответствующих процедур.

Со следующей недели станет возможным снятие с учета транспортного средства в любом регистрационном подразделении, вне зависимости от места его регистрации.

Продавец (лизингодатель) сможет оказывать услугу по осуществлению государственной регистрации не бывшего в эксплуатации транспортного средства перед передачей его покупателю либо лизингополучателю (соответствующий пункт должен быть внесен в договор купли-продажи (лизинга) транспортного средства).

После введения в действие системы электронных паспортов транспортных средств (ожидается, что это произойдет с 1 ноября 2019 года), для осуществления регистрации ранее не бывшего в эксплуатации транспортного средства, реализованного юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Беларусь, предоставление его для осмотра в ГАИ не потребуется.

В случае необходимости замены регистрационных знаков в связи с их утратой или хищением, предоставление транспортного средства на осмотр по месту его регистрации больше также не потребуется. Выдача новых регистрационных знаков сможет проводиться по акту осмотра такого транспортного средства, составленному регистрационным подразделением по месту нахождения транспортного средства, а также регистрирующими органами других государств.

В случаях, когда установлено совпадение идентификационного номера транспортного средства с реквизитами другого транспортного средства, находящегося в розыске, и подтверждено отсутствие принадлежности этого транспортного средства к разыскиваемому, а также подлинность идентификационного номера, регистрационные действия будут осуществляться в общем порядке, без ограничений, с внесением соответствующей записи в регистрационные документы.

Кроме того, перед реализацией в гражданский оборот специальных транспортных средств, имеющих специальную цветографическую окраску, световую и звуковую сигнализацию, а также предназначенных для перевозки ценностей и инкассации, снятие с учета будет производиться только после демонтажа соответствующего оборудования и устранения цветографической окраски.

 
 
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