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Студент о том, как за полтора месяца сбросил 15 кг незаметно для себя

18.01.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после», где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. Минчанин Алексей Улазовский поделился историей о том, как поставил перед собой цель похудеть до Нового года, но справился даже быстрее.

Фото: из личного архива героя

— Я учусь в Институте информационных технологий БГУИР. Будучи студентом, трудно отказаться от быстрых перекусов, студенческих тусовок и алкоголя. Но, как говорится, «все проблемы мы сами создаем у себя в голове. Если есть желание что-то сделать, вы это сделаете».

С другом мы шутили, что я пытался худеть четыре года, но в итоге становился все больше. Каждая моя попытка заканчивалась срывом. Комплексов у меня никогда не было, я не переживал из-за мнения окружающих, но понимал, что должен похудеть для себя. Постоянная сонливость, усталость и тяжесть не давали мне спокойно жить.

В середине октября я решил: либо сейчас, либо никогда. Поставил перед собой цель: похудеть до Нового года и весить 31 декабря не больше 75 кг. В октябре мой вес составлял 89 кг при росте 172 см.


Фото: из личного архива героя

Для большинства секрет похудения прост до безумия. Но нужно учитывать свои особенности организма. Я решил, что буду правильно питаться пять раз в день: например, первый завтрак — овсянка на воде с ложкой меда и горстью орехов; перекус — яблоко и кружка кофе; обед — рис с курицей; 2-й перекус — ломтик хлеба, творожный сыр, консервированный тунец; ужин — творог. После шести я не ел, только пил воду — но и этого за час до сна старался не делать. Я начал тренироваться: бег, скалка, турник, отжимания, упражнения с гантелями. Чтобы похудеть, тренажерный зал не нужен! Ходил пешком, когда это только было возможно.

Я поставил перед собой цель похудеть на 14 кг за 2,5 месяца. В голове это не очень укладывалось. Неужели я смогу? Но представьте: становлюсь на весы 30 ноября, спустя полтора месяца, и вижу — 74 кг. Минус 15 кг за полтора месяца без голодовок. Я даже не знал, что делать дальше: до Нового года был еще целый месяц!

Сейчас хорошим решением будет набирать мышечную массу, становиться дрыщом я не собираюсь.

Прием конкурсных историй мы закончили. Но если вы хотите поделиться с читателями своим опытом ЗОЖ вне конкурса, пишите на elena.melnikova@tutby.com.

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Минчанин Алексей Улазовский рассказал о том, как поставил перед собой цель похудеть, но Нового года, но справился даже быстрее.
 
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