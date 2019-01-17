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Прокуратура нашла нарушения в документах на строительство бизнес-центра возле парка Челюскинцев
Прокуратура города Минска рассмотрела обращения людей, которые не согласны со строительством паркинга рядом с бизнес-центром во дворе неподалеку от Парка Челюскинцев. В итоге в документах нашли нарушение. Мы узнали, что это значит и что будет дальше делать застройщик.
Против строительства же бизнес-центра в жилом дворе на месте детского сада в районе парка Челюскинцев местные начали
Но на днях активисты получили ответ из прокуратуры, в котором сказано о нарушениях при выдаче положительного заключения «Главгосстройэкспертизы».
В чем заключаются нарушения?
В ответе первого заместителя прокурора города Минска, старшего советника юстиции Александра Карповича сказано, что при согласовании проектной документации госорганы не давали оценки тому, насколько документы соответствуют необходимым саннормам и правилам. Речь идет о соблюдении необходимого расстояния от строящейся автомобильной стоянки, где запланировано 129 мест в паркинге и 22 на открытой парковке, до соседнего здания на Толбухина, 3.
Сейчас на Толбухина, 3, — общежитие, принадлежащее Управлению делами президента. А раньше это была гостиница «Дружба».
Но нюанс кроется в назначении сооружения: общежитие, согласно законодательству, — жилое здание, а гостиница — административное.
По постановлению Минздрава (
Но в «Главгосстройэкспертизу» застройщик подавал недействующее свидетельство о госрегистрации здания гостиницы «Дружба» (оно было аннулировано в 2006 году, а право застроить этот участок было приобретено на аукционе в 2016 году). В «Главгосстройэкспертизе» согласовали и выдали положительное заключение на строительство бизнес-центра с паркингом на основании этого документа.
— Санитарные разрывы в части размещения автомобильных стоянок до зданий гостиниц постановлением Министерства здравоохранения от 15.05.2014 № 35, а также иными техническими нормами не урегулированы, что позволило СООО «Ветер» получить положительные заключения государственных органов, — сказано в ответе прокуратуры.
Поэтому прокуратура поставила вопрос о приостановлении строительства объекта СООО «Ветер» до устранения выявленных нарушений. Эту информацию отправили в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», РУП «Главгосстройэкспертиза» и Мингорисполком.
— Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящий момент не имеется, — сказано в ответе.
Несмотря на такой ответ прокуратуры, по словам очевидцев, 17 января утром на объекте активно велись работы.
И что это значит?
Мы попросили прокомментировать этот ответ прокуратуры юриста Александра Жука, который оказывал юридическую поддержку инициативной группе в суде.
— Ответ прокуратуры, нам мой взгляд, — ни о чем. У прокуратуры в данной ситуации есть две формы реагирования — представление и предписание. Представление — это решение прокуратуры остановить нарушение законодательства в течение месяца. А предписание — остановить нарушение закона немедленно. Но мы видим, что в письме есть лишь формулировка «поставлен вопрос о приостановлении» — а это не акт прокурорского реагирования.
Юрист объясняет: недостаток такого письма в том, что если оно не будет исполнено — никто никакой ответственности не понесет. А вот за неисполнение предписания или постановления можно применять норму ответственности.
— Значит, это письмо «к сведению», по сути — отписка прокуратуры. Самое главное в этой истории — это охранная зона исторической застройки домов 91 и 93 на проспекте Независимости (так называемый
Что будет делать застройщик?
Ситуацию мы попросили прокомментировать и представителя застройщика СООО «Ветер». Нам пояснили, что компания получила письмо из инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по городу Минску с приложенной копией письма прокуратуры в адрес инспекции.
— Если принять за основу информацию, изложенную в письме прокуратуры в адрес инспекции, в случае необходимости проектные решения в части уменьшения количества машино-мест и увеличения расстояния от машино-мест до здания на улице Толбухина, 3, возможны. Данную корректировку можно выполнить в ходе строительства объекта.
В компании поясняют, что согласно градостроительному паспорту, на земельном участке должно располагаться не менее 64 машино-мест для сотрудников и не менее 20 машино-мест для посетителей.
— При проведении общественного обсуждения у жителей района возник вопрос, где же будут парковаться остальные сотрудники? Поэтому было принято решение о строительстве максимально допустимого количества машино-мест.
Также нам пояснили, почему в «Главгосстройэкспертизу» СООО «Ветер» подало недействующее свидетельство о госрегистрации здания гостиницы «Дружба» за 2006 год.
— У нашей компании была только такая копия свидетельства, — сказали там.
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На днях активисты получили ответ из прокуратуры, в котором сказано временно приостановить строительство до устранения нарушений.
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