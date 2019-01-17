Прокуратура нашла нарушения в документах на строительство бизнес-центра возле парка Челюскинцев

Прокуратура города Минска рассмотрела обращения людей, которые не согласны со строительством паркинга рядом с бизнес-центром во дворе неподалеку от Парка Челюскинцев. В итоге в документах нашли нарушение. Мы узнали, что это значит и что будет дальше делать застройщик.



Эскиз предоставлен застройщиком

Напомним , бизнес-центр с паркингом в жилом дворе на Независимости, 93б, строит СООО «Ветер». Организация подконтрольна крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Его структуры построили бизнес-центры «Титан», «Анкор», «Волна», торговый центр «Трюм» и другие объекты. А недавно его компания приобрела право застроить хороший участок на Немиге.

Против строительства же бизнес-центра в жилом дворе на месте детского сада в районе парка Челюскинцев местные начали выступать еще в начале 2018 года. Противостояние между застройщиком и жителями длится до сих пор . Долгое время обращения и жалобы людей не давали никакого результата. Суд тоже был проигран.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Но на днях активисты получили ответ из прокуратуры, в котором сказано о нарушениях при выдаче положительного заключения «Главгосстройэкспертизы».

В чем заключаются нарушения?

В ответе первого заместителя прокурора города Минска, старшего советника юстиции Александра Карповича сказано, что при согласовании проектной документации госорганы не давали оценки тому, насколько документы соответствуют необходимым саннормам и правилам. Речь идет о соблюдении необходимого расстояния от строящейся автомобильной стоянки, где запланировано 129 мест в паркинге и 22 на открытой парковке, до соседнего здания на Толбухина, 3.

Прокуратурой города Минска рассмотрено Ваше обращение о несогласии со строительством СООО «Ветер» гараж-стоянки на 129 машино-мест в составе объекта административного назначения по пр. Независимости, 93б в г. Минске (далее — объект). Установлено, при согласовании проектной документации на строительство объекта государственными органами не давалась оценка соответствия санитарным нормам и правилам, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.05.2014 № 35, а также содержащимся в ТКП 45−3.01−116−2008 «Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки» требованиям по соблюдению санитарных разрывов при размещении автомобильной стоянки количеством 129 машино-мест и открытой парковки на 22 машино-места до здания общежития ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь (ул. Толбухина, 3). Согласование и выдача положительного заключения РУП «Главгосстройэкспертиза» от 05.01.2018 № 871−15/17 производилось на основании предоставленного СООО «Ветер» недействующего свидетельства о государственной регистрации от 27.09.2006 здания гостиницы «Дружба» по адресу: ул. Толбухина, 3 в г. Минске. Санитарные разрывы в части размещения автомобильных стоянок до зданий гостиниц постановлением Министерства здравоохранения от 15.05.2014 № 35, а также иными техническими нормами не урегулированы, что позволило СООО «Ветер» получить положительные заключения государственных органов. На основании изложенного прокуратурой города Минска перед инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», РУП «Главгосстройэкспертиза», Минским городским исполнительным комитетом поставлен вопрос о приостановлении строительства объекта СООО «Ветер» до устранения выявленных нарушений. Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящий момент не имеется. Принятое решение Вы вправе обжаловать прокурору города Минска.

Сейчас на Толбухина, 3, — общежитие, принадлежащее Управлению делами президента. А раньше это была гостиница «Дружба».



Красным на карте обозначено общежитие на Толбухина, 3 — бывшей гостиницы «Дружба», черным — место строительства бизнес-центра с паркингом. Скриншот «Яндекс.Карты»

Но нюанс кроется в назначении сооружения: общежитие, согласно законодательству, — жилое здание, а гостиница — административное.

По постановлению Минздрава ( приложение 2 ), учитывая количество машино-мест, санитарный разрыв до жилого здания от автомобильной стоянки должен быть 20−30 метров. А сейчас он, по словам очевидцев, чуть больше 10. Но на гостиницы эти нормы нигде не прописаны. То есть расстояние может быть каким угодно.

Но в «Главгосстройэкспертизу» застройщик подавал недействующее свидетельство о госрегистрации здания гостиницы «Дружба» (оно было аннулировано в 2006 году, а право застроить этот участок было приобретено на аукционе в 2016 году). В «Главгосстройэкспертизе» согласовали и выдали положительное заключение на строительство бизнес-центра с паркингом на основании этого документа.

— Санитарные разрывы в части размещения автомобильных стоянок до зданий гостиниц постановлением Министерства здравоохранения от 15.05.2014 № 35, а также иными техническими нормами не урегулированы, что позволило СООО «Ветер» получить положительные заключения государственных органов, — сказано в ответе прокуратуры.

Поэтому прокуратура поставила вопрос о приостановлении строительства объекта СООО «Ветер» до устранения выявленных нарушений. Эту информацию отправили в инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством, ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», РУП «Главгосстройэкспертиза» и Мингорисполком.

— Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящий момент не имеется, — сказано в ответе.

Несмотря на такой ответ прокуратуры, по словам очевидцев, 17 января утром на объекте активно велись работы.

И что это значит?

Мы попросили прокомментировать этот ответ прокуратуры юриста Александра Жука, который оказывал юридическую поддержку инициативной группе в суде.

— Ответ прокуратуры, нам мой взгляд, — ни о чем. У прокуратуры в данной ситуации есть две формы реагирования — представление и предписание. Представление — это решение прокуратуры остановить нарушение законодательства в течение месяца. А предписание — остановить нарушение закона немедленно. Но мы видим, что в письме есть лишь формулировка «поставлен вопрос о приостановлении» — а это не акт прокурорского реагирования.

Юрист объясняет: недостаток такого письма в том, что если оно не будет исполнено — никто никакой ответственности не понесет. А вот за неисполнение предписания или постановления можно применять норму ответственности.

— Значит, это письмо «к сведению», по сути — отписка прокуратуры. Самое главное в этой истории — это охранная зона исторической застройки домов 91 и 93 на проспекте Независимости (так называемый Генеральский дом . — Прим. TUT.BY). Соответственно, там вообще запрещено строительство автомобильных стоянок, но, например, в суде этот факт проигнорировали, — рассказывает юрист.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что будет делать застройщик?

Ситуацию мы попросили прокомментировать и представителя застройщика СООО «Ветер». Нам пояснили, что компания получила письмо из инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по городу Минску с приложенной копией письма прокуратуры в адрес инспекции.

— Если принять за основу информацию, изложенную в письме прокуратуры в адрес инспекции, в случае необходимости проектные решения в части уменьшения количества машино-мест и увеличения расстояния от машино-мест до здания на улице Толбухина, 3, возможны. Данную корректировку можно выполнить в ходе строительства объекта.



Эскиз предоставлен застройщиком

В компании поясняют, что согласно градостроительному паспорту, на земельном участке должно располагаться не менее 64 машино-мест для сотрудников и не менее 20 машино-мест для посетителей.

— При проведении общественного обсуждения у жителей района возник вопрос, где же будут парковаться остальные сотрудники? Поэтому было принято решение о строительстве максимально допустимого количества машино-мест.

Также нам пояснили, почему в «Главгосстройэкспертизу» СООО «Ветер» подало недействующее свидетельство о госрегистрации здания гостиницы «Дружба» за 2006 год.

— У нашей компании была только такая копия свидетельства, — сказали там.