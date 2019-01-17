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В польских аптеках начали продавать марихуану

18.01.2019 11:49 — Разное | KYKY  
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В Польше вступил в силу закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях. Поэтому теперь в польских аптеках имеют право делать препараты на основе конопли, при условии, что у человека есть на это лекарство рецепт от врача, и продавать марихуану пишет telegraf.by, ссылаясь на ТАСС. 

Крупная канадская компания Spectrum Cannabis сообщила о том, что первая партия марихуаны – семь килограмм – уже поступила на аптечные склады Польши. Поэтому все, кто получат рецепт на лекарство с наркотиком, смогут купить его уже сегодня. 

Сколько стоит марихуана в польских аптеках 

Один грамм сухого продукта стоит в польских аптеках около 17 долларов. На нелегальном рынке это приобретение обошлось бы в 13 долларов, но без какой-либо гарантии качества или информации о месте происхождения конопли. Напомним, лечебная марихуана выращивается в лабораторных условиях. По предварительным оценкам, в Польше в употреблении марихуаны в медицинских целях нуждаются около 300 тысяч пациентов. Точных данных о том, сколько такого препарата им необходимо, нет. 

 
 
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В Польше вступил в силу закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях. Поэтому теперь в польских аптеках имеют право делать препараты на...
 
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