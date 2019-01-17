|
В польских аптеках начали продавать марихуану
>
В Польше вступил в силу закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях. Поэтому теперь в польских аптеках имеют право делать препараты на основе конопли, при условии, что у человека есть на это лекарство рецепт от врача, и продавать марихуану
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше вступил в силу закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях. Поэтому теперь в польских аптеках имеют право делать препараты на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)