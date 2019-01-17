В Польше вступил в силу закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях. Поэтому теперь в польских аптеках имеют право делать препараты на основе конопли, при условии, что у человека есть на это лекарство рецепт от врача, и продавать марихуану пишет telegraf.by, ссылаясь на ТАСС.



Крупная канадская компания Spectrum Cannabis сообщила о том, что первая партия марихуаны – семь килограмм – уже поступила на аптечные склады Польши. Поэтому все, кто получат рецепт на лекарство с наркотиком, смогут купить его уже сегодня.



Сколько стоит марихуана в польских аптеках



Один грамм сухого продукта стоит в польских аптеках около 17 долларов. На нелегальном рынке это приобретение обошлось бы в 13 долларов, но без какой-либо гарантии качества или информации о месте происхождения конопли. Напомним, лечебная марихуана выращивается в лабораторных условиях. По предварительным оценкам, в Польше в употреблении марихуаны в медицинских целях нуждаются около 300 тысяч пациентов. Точных данных о том, сколько такого препарата им необходимо, нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В польских аптеках начали продавать марихуану В Польше вступил в силу закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях. Поэтому теперь в польских аптеках имеют право делать препараты на...