МВФ призывает Беларусь провести реформы и перестать брать в долг. Иначе стагнация

"Директора отметили, что, хотя официальными органами страны предпринят ряд мер по корректировке в фискальной сфере, необходимо осуществить дополнительные шаги, чтобы остановить быстрое увеличение государственного долга", - говорится в распространенном в пятницу заключении исполнительного совета МВФ, завершившего ежегодные консультации с Беларусью в соответствии со Статьей IV.





В данной связи эксперты фонда полагают необходимым "предпринять дополнительные меры по консолидации, распределенные в течение предстоящих трех лет, чтобы достичь заслуживающий доверия среднесрочный целевой показатель долга, который обеспечивает оптимальную сбалансированность потребностей в области развития и устойчивости бюджета".





Директора МВФ также призвали официальные органы страны осуществлять мониторинг фискальных рисков, связанных с государственными предприятиями, и постепенно переходить к финансированию за счет размещения долговых обязательств, выраженных в белорусских рублях, чтобы снизить чувствительность долга к колебаниям обменного курса.









При этом по прогнозам МВФ, темпы экономического роста в Беларуси в среднесрочной перспективе могут быть существенно ниже 2% в случае отсутствия компенсации убытков вследствие реализации "налогового маневра" в России.

"Среднесрочные перспективы в отсутствие решительных структурных реформ ограничены, на них сказываются неблагоприятные демографические факторы и слабый рост производительности. В этих условиях ожидается, что среднесрочный рост составит 2%, что ограничит сближение с уровнями доходов более зажиточных соседних стран", - говорится в заключении исполнительного совета МВФ.

По оценке фонда, "эти скромные прогнозы обусловлены получением от России полной компенсации за убытки, вызванные новой российской системой налогов на энергоресурсы (так называемый "налоговый маневр")".

"Если компенсация окажется далеко не полной (это основной риск для экономики Беларуси, существующий на данном этапе), среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%", - полагают в МВФ.

Согласно базовому прогнозу МВФ, рост ВВП Беларуси (при отсутствии внутренних и внешних шоков) может составить в 2019 году 2,4%, в 2020 году - 2,8%, в 2021 году - 2,3%.

В целом в МВФ отметили, что в Беларуси продолжается восстановление экономического роста, чему способствуют более качественные основы экономической политики.

Вместе с тем, в фонде констатировали, что присутствуют риски, связанные с быстрым увеличением государственного долга, высокой долларизацией и неопределенностью относительно негативных внешних эффектов новой системы налогов на энергоресурсы в России.

В данной связи МВФ призвали официальные органы страны воспользоваться нынешним циклическим восстановлением экономического роста и реализовать всеобъемлющие меры макроэкономической политики и масштабные реформы, включая реформирование государственных предприятий, в целях укрепления устойчивости экономики и повышения потенциального роста.

В 2018 году ВВП Беларуси, по данным Белстата, вырос на 3% при целевом прогнозе белорусских властей не менее 3,5%. Экономический рост в Беларуси в 2017 году составил 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году. Правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%.



Справка. Совокупный госдолг Беларуси возрос за январь-ноябрь 2018 года на 8,1% до Br45,6 млрд (41,1% ВВП) на 1 декабря. Внешний госдолг Беларуси на 1 декабря 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года на 0,4%. На 2019 год лимит внешнего госдолга установлен в пределах $21 млрд, внутреннего - Br10 млрд.