В Волковыске мужчина по пьяному делу упал на женщину и сломал ей ногу

Как сообщает сайт Гродненского областного УВД, мужчина 1978 года рождения вместе с 54-х летней женщиной находились в гостях у общей знакомой. Не обошлось без «крепких» напитков. Сидели хорошо, душевно, никто не ругался и не вёл себя агрессивно. Однако беда случилась на абсолютно ровном месте: изрядно употребив 40-летний гражданин не удержался на ногах и упал на женщину, при этом своим телом сломал последней обе кости голени.





В отношении гражданина, так неудачно не устоявшего на своих «двух», возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».