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В Волковыске мужчина по пьяному делу упал на женщину и сломал ей ногу

18.01.2019 11:57 — Разное | Партизан  
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Пьяный человек, действительно, опасен сам по себе. В этом убедилась жительница Волковыска.

Как сообщает сайт Гродненского областного УВД, мужчина 1978 года рождения вместе с 54-х летней женщиной находились в гостях у общей знакомой. Не обошлось без «крепких» напитков. Сидели хорошо, душевно, никто не ругался и не вёл себя агрессивно. Однако беда случилась на абсолютно ровном месте: изрядно употребив 40-летний гражданин не удержался на ногах и упал на женщину, при этом своим телом сломал последней обе кости голени. 

В отношении гражданина, так неудачно не устоявшего на своих «двух», возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».

 
 
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Пьяный человек, действительно, опасен сам по себе. В этом убедилась жительница Волковыска.
 
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