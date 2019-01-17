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В Волковыске мужчина по пьяному делу упал на женщину и сломал ей ногу
Пьяный человек, действительно, опасен сам по себе. В этом убедилась жительница Волковыска.
Как сообщает сайт Гродненского областного УВД, мужчина 1978 года рождения вместе с 54-х летней женщиной находились в гостях у общей знакомой. Не обошлось без «крепких» напитков. Сидели хорошо, душевно, никто не ругался и не вёл себя агрессивно. Однако беда случилась на абсолютно ровном месте: изрядно употребив 40-летний гражданин не удержался на ногах и упал на женщину, при этом своим телом сломал последней обе кости голени.
В отношении гражданина, так неудачно не устоявшего на своих «двух», возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности».
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Пьяный человек, действительно, опасен сам по себе. В этом убедилась жительница Волковыска.
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