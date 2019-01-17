Сервис Samsung Pay в Беларуси: как работает и какие банки поддерживают

Myfin.by узнал, какие банки Беларуси уже поддерживают сервис Samsung Pay, а какие только планируют. узнал, какие банки Беларуси уже поддерживают сервис Samsung Pay, а какие только планируют.





Samsung Pay для всех?





Samsung Pay представляет собой службу мобильных платежей, которую разработала корпорация Samsung Electronics для собственных устройств. Впервые была запущена в Южной Корее в августе 2015 года.





Особенностью Samsung Pay стала собственная технология «магнитной защищенной передачи данных» (Magnetic Secure Transmission). Она позволяет при помощи электромагнитного поля осуществлять передачу данных карты в зону для проведения карты, заставляя терминал «думать», что была использована настоящая карта.









Система также оснащена технологией NFC (Near Field Communication), которая предназначена для совершения бесконтактных платежей.





Фирменное приложение Samsung Pay устанавливается на смартфон Samsung или часы GEAR S3. На одно устройство можно разместить до 10 банковских карт.





Для работы уже виртуальных платежных карт не понадобится Интернет, так как с банком обмен информацией будет осуществлять уже сам терминал, а не приложенная карта.





Пройти авторизацию пользователя приложения Samsung Pay можно по отпечатку пальца, PIN-коду приложения или радужке глаза – в зависимости от модели устройства Samsung.





Официальный сайт Samsung позволяет посредством удобного запроса через сайт моментально в режиме реального времени проверить, подключен тот или иной банк к системе Samsung Pay. Кроме того, там же можно ознакомиться со списком совместимых устройств.





С недавних пор в Samsung Pay можно осуществлять денежные переводы с устройства на устройство, а также совершать платежи в сети Интернет. Для этого необходимо обновить приложение на устройстве до последней версии.





К сожалению, сервис переводов доступен на других рынках, на нашем рынке проект не запускался, а значит белорусскими картами сделать переводы в системе будет нельзя. Что касается оплаты в интернете, то белорусы с использованием Samsung Pay могут пока рассчитываться только в иностранных онлайн-магазинах.





15 ноября 2017 года сервис Samsung Pay заработал в Республике Беларусь. В Беларуси при помощи Samsung Pay можно совершать не только покупки в обычных или онлайн-магазинах, но еще и оплачивать поездки в метро бесконтактным способом.









Mastercard или Visa





Важно отметить, что Samsung Electronics не взимает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.













В Беларуси с системой Mastercard Samsung Pay работают 8 банков и только 3 банка – с системами Mastercard и Visa одновременно.





По информации, предоставленной банком, Samsung Pay поддерживают все типы карточек Visa/Mastercard, эмитированных Банком ВТБ (Беларусь).





Банка Москва-Минск прокомментировали работу Samsung Pay в их банке так: «Samsung Pay поддерживает все карты Банка Москва- Консультантыпрокомментировали работу Samsung Pay в их банке так: «Samsung Pay поддерживает все карты Банка Москва- Минск , обработка операций по которым осуществляется процессинговым центром ОАО «Белгазпромбанк».





Белагропромбанк поддерживает платежный сервис на всех своих картах Mastercard.





Беларусбанк также поддерживает сервис Samsung Pay. В этом банке он доступен для держателей личных дебетовых карточек Mastercard ОАО «АСБ Беларусбанк».





В Белгазпромбанке специалисты прокомментировали так ситуацию с возможностью подключения платежной системы: «Клиентам Банка предоставляется возможность привязки своих расчетных, зарплатных и кредитных карточек Mastercard (с 15.11.2017) и Visa (с 27.08.2018), эмитированных Белгазпромбанком (за исключением Корпоративных карт) к платежному сервису Samsung Pay. То есть подходят абсолютно все наши карты, кроме Корпоративных карт Visa Business и Masterсard BusinessCard».





БПС-Сбербанк прокомментировал следующим образом свое положение в Samsung Pay: «Эта услуга действует для карточек платежной системы Mastercard на платформе Международного процессингового центра и мобильных устройств на операционной системе Android с поддержкой NFC-модуля».





В БСБ-банке подтвердили, что все карты под системой Mastercard (дебетовые и зарплатные), которые выпускает банк, подходят для подключения Samsung Pay.









В МТБанке рассказали, какие карты Mastercard МТБанка возможно подключить к платежному сервису:





ИКС Карта

Халва

Халва Плюс

PayOkay

Автокарта

МТБанк-Корона.





Консультанты Альфа-Банка заявляют: «Если у клиента уже есть карточка ЁКард, которую он открывал ранее, тогда есть возможность подключить Samsung Pay, остальные карты, которые мы выпускаем, подключить к сервису нельзя. Если у клиента нет такой карты, то оформить ее уже не получится, так как банк ее больше не выпускает».





Специалисты Приорбанка обнадеживают своих клиентов тем, что планируют начать использование сервиса Samsung Pay в 1 квартале 2019 года.





Как узнал Myfin.by, только одну треть банковского рынка – 8 банков из 24 – покрывает платежный сервис Samsung Pay. При этом в основном поддержку нашли карты системы Mastercard.