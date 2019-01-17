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ВОЗ составила ежегодный список угроз здоровью человечества. В него впервые вошел отказ от прививок

18.01.2019 11:46 — Разное | Партизан  
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала ежегодный список из десяти глобальных угроз человечеству. В список впервые попал тренд на сознательный отказ от вакцинации.

ВОЗ отмечает, что продолжение этого тренда ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями болезней, от которых есть вакцина. В отчете отмечается, например, рост случаев заболеваний корью, который во многом вызван отказом от прививок.

Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, новую пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медицинской помощи в развивающихся странах.

По данным ВОЗ, на современном этапе развития вакцинация позволяет предотвратить 2−3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.

 
 
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала ежегодный список из десяти глобальных угроз человечеству. В список впервые попал тренд на сознательный отказ...
 
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