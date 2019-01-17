ВОЗ составила ежегодный список угроз здоровью человечества. В него впервые вошел отказ от прививок

ВОЗ отмечает, что продолжение этого тренда ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями болезней, от которых есть вакцина. В отчете отмечается, например, рост случаев заболеваний корью, который во многом вызван отказом от прививок.





Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, новую пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медицинской помощи в развивающихся странах.





По данным ВОЗ, на современном этапе развития вакцинация позволяет предотвратить 2−3 миллиона преждевременных смертей ежегодно.



