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Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран ЕАЭС

18.01.2019 11:33 — Разное | Партизан  
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Белорусская сторона уведомила Евразийскую экономическую комиссию об отмене препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, сообщает киргизский портал Tazabek.

Дополнительные по отношению к требованиям технических регламентов процедуры оценки соответствия больше применяться не будут.

Ранее в Беларуси действовала дополнительная санитарно-гигиеническая экспертиза отдельных видов товаров, импортированных в ЕАЭС из третьих стран. Таким образом, поставщики указанных товаров вынуждены были повторно проводить испытания, которые уже были сделаны в рамках процедур подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза.

Коллегия ЕЭК 14 ноября 2017 года приняла решение о том, что эта процедура является избыточной, и уведомила Беларусь о необходимости ее устранения. Аналогичную позицию занял Евразийский межправительственный совет 27 июля 2018 года, предложив белорусской стороне до 1 января 2019 года отменить административную процедуру.

«В результате нашей совместной работы барьер устранен, дополнительные процедуры к товарам из стран ЕАЭС в Республике Беларусь больше применяться не будут. В настоящее время реализуется пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, что будет способствовать ограничению обращения небезопасной продукции на внутреннем рынке ЕАЭС», - сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.
 
 
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Белорусская сторона уведомила Евразийскую экономическую комиссию об отмене препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, сообщает...
 
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