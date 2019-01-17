ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В польских аптеках начали продавать марихуану

18.01.2019 10:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Польше начал действовать закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях.


дикорастущая конопля, фото носит иллюстративный характер

Согласно ему, препараты из конопли могут производиться в аптеках на основании рецепта врача из материала импортного производства.

17 января в пресс-службе единственной компания, получившей лицензию на поставки в Польшу марихуаны от Польской фармацевтической палаты, канадской Spectrum Cannabis, поступило заявление о том, что первую партию продукта – около 7 кг – доставили на аптечные склады страны. 

Таким образом, со вчерашнего дня у поляков есть возможность по рецепту заказать необходимый для лечения препарат.

Стоимость одного грамма сухого продукта в польских аптеках составляет порядка 65 злотых (17 долларов). 

На черном рынке это приобретение обошлось бы в 50 злотых (13 долларов), но в то же время это не дает какой-либо гарантии качества или информации о месте происхождения конопли, в то врмя как лечебную марихуану выращивают в лабораторных условиях.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше начал действовать закон о легализации марихуаны для употребления в медицинских целях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник Крещения Господня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика