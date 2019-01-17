В польских аптеках начали продавать марихуану

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Согласно ему, препараты из конопли могут производиться в аптеках на основании рецепта врача из материала импортного производства.





17 января в пресс-службе единственной компания, получившей лицензию на поставки в Польшу марихуаны от Польской фармацевтической палаты, канадской Spectrum Cannabis, поступило заявление о том, что первую партию продукта – около 7 кг – доставили на аптечные склады страны.





Таким образом, со вчерашнего дня у поляков есть возможность по рецепту заказать необходимый для лечения препарат.





Стоимость одного грамма сухого продукта в польских аптеках составляет порядка 65 злотых (17 долларов).





На черном рынке это приобретение обошлось бы в 50 злотых (13 долларов), но в то же время это не дает какой-либо гарантии качества или информации о месте происхождения конопли, в то врмя как лечебную марихуану выращивают в лабораторных условиях.