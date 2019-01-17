ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19 января — День спасателя

18.01.2019 — Разное | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A
Потушить костер или даже случайно загоревшееся полотенце на кухне может каждый из нас. Но когда речь идет о полномасштабном пожаре — тут в бой со стихией вступают отважные профессионалы спасатели-пожарные. Сегодня, 19 января они отмечают свой профессиональный праздник, а в этом году еще и 20-летие со дня реорганизации Министерства по чрезвычайным ситуациям в ведомство которого с января 1999 года были переданы военизированные пожарные части республики. Основой МЧС стала пожарная служба. В день спасателя мы чествуем людей, которые своим самоотверженным служением людям, своей добросовестной, ответственной, высокопрофессиональной работой заслужили высокое звание «спасатель». Результаты повседневной работы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям — тысячи спасенных жизней. Во все времена перед спасателями-пожарными стояли, и будут стоять благородные цели — спасать самое дорогое достояние станы — жизни и здоровье людей. Спасатели круглосуточно несут свою нелегкую службу и готовы в любую минуту придти на помощь.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потушить костер или даже случайно загоревшееся полотенце на кухне может каждый из нас. Но когда речь идет о полномасштабном пожаре — тут в бой со стихией вступают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Наркотики в Горецком районе — цифры за 2018 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика