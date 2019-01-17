В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 19 января — День спасателя Потушить костер или даже случайно загоревшееся полотенце на кухне может каждый из нас. Но когда речь идет о полномасштабном пожаре — тут в бой со стихией вступают...

Потушить костер или даже случайно загоревшееся полотенце на кухне может каждый из нас. Но когда речь идет о полномасштабном пожаре — тут в бой со стихией вступают отважные профессионалы спасатели-пожарные. Сегодня, 19 января они отмечают свой профессиональный праздник, а в этом году еще и 20-летие со дня реорганизации Министерства по чрезвычайным ситуациям в ведомство которого с января 1999 года были переданы военизированные пожарные части республики. Основой МЧС стала пожарная служба. В день спасателя мы чествуем людей, которые своим самоотверженным служением людям, своей добросовестной, ответственной, высокопрофессиональной работой заслужили высокое звание «спасатель». Результаты повседневной работы органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям — тысячи спасенных жизней. Во все времена перед спасателями-пожарными стояли, и будут стоять благородные цели — спасать самое дорогое достояние станы — жизни и здоровье людей. Спасатели круглосуточно несут свою нелегкую службу и готовы в любую минуту придти на помощь.