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Учащаяся 8 класса Бельского УПК ясли-сад-средняя школа Аня Карниенко стала одним из победителей областной олимпиады по предмету «Трудовое обучение»
18.01.2019 — Разное | Савецкая вёска
Приятная новость: учащаяся 8 класса Бельского УПК ясли-сад-средняя школа Аня Карниенко стала одним из победителей областного этапа республиканской олимпиады по предмету «Трудовое обучение». Девочка награждена Дипломом II степени.
Мы попросили победительницу поделиться впечатлениями от мероприятия. Надо отметить, что Аня — не новичок в олимпиадном движении. Она уже участвовала в районных этапах олимпиады по трудовому обучению, занимая первые места. За этими достижениями стоит большая подготовительная работа под руководством педагога Светланы Дмитриевны Беловой. Впрочем, обо всем по порядку.
— Конечно, я сильно волновалась, переживала, как все сделать правильно, — рассказала Аня. — Олимпиада проходила в Могилеве на протяжении нескольких дней. Первый тур был практическим. Участникам отвели 4 часа на то, чтобы сделать салфетку из ткани, декорированную элементами. Мы работали на швейной машинке и вязали крючком. А во время теоретического тура сперва решали тесты, а потом — творческие задачи. Мне выпало рассчитать площадь ткани для пошива постельного комплекта для подростка, вспомнить рецепт приготовления сырников с курагой и рекомендации по уходу за черной шелковой блузкой. Справилась, благодаря подготовке. Со Светланой Дмитриевной мы много решали тестов прошлых лет. И каждую субботу ездим в Могилев, в среднюю школу № 33, где проходят теоретические и практические занятия по трудовому обучению.
К слову, «труды» как предмет школьница для себя считает полезным. Допускает, что увлечение вышивкой и вязанием — с удовольствием занимается этим и дома — может помочь определиться, куда поступать после окончания 11 класса. На дизайнера учат в технологическом университете.
— Аня — способная девочка, — говорит Светлана Белова. — Олимпиада по учебному предмету « Трудовое обучение» — это не только состязание среди тех, кто лучше вяжет, вышивает, шьет, но что не маловажно, это состязание среди умных, творческих и креативно мыслящих девушек. И тем отраднее осознавать, что учащаяся 8-го класса смогла одержать победу среди учащихся 9-11 классов и учащихся профессионально-технических лицеев этого профиля.
Надо сказать, что сейчас заметно поменялись подходы в обучении трудовому обучению. Сегодня акценты переносятся на приобретение практико-ориентированных знаний и умений. Этот учебный предмет значимый, так как он замыкает на себе все остальные, и у учащегося складывается целостная система образования. Что бы верно делать расчеты на приобретение необходимого количества ингредиентов при приготовлении блюд, экономно расходовать бюджет и знать точное количество ткани, необходимой для пошива швейного изделия — нужна математика. Нужны знания и по химии, и по физике, и по биологии.
Поэтому победа Ани — это не только заслуга одного учителя-руководителя, но заслуга всего педагогического коллектива нашей школы. Хочется сказать искренние слова благодарности коллегам за понимание и поддержу. Спасибо директору школы Тамаре Николаевне Сильченко: за чуткое и бережное отношение к ученице, за заботу, беспокойство.
Огромное спасибо семье Ани за понимание, поддержку дочери. Родные верят в нее, и это самое главное!
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Учащаяся 8 класса Бельского УПК ясли-сад-средняя школа Аня Карниенко стала одним из победителей областной олимпиады по предмету «Трудовое обучение»
Приятная новость: учащаяся 8 класса Бельского УПК ясли-сад-средняя школа Аня Карниенко стала одним из победителей областного этапа республиканской олимпиады по...
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