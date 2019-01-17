В 2068 году с Землей может столкнуться астероид

Астероид Апофис может в 2068 году столкнуться с Землей. Такое предположение сделали ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает ТАСС.



Фото: Astronomical Institute of the Charles University: Josef Ďurech, Vojtěch Sidorin / wikipedia

Согласно расчетам коллектива исследователей, сближение астероида с Землей в 2068 году может закончиться столкновением, если Апофис будет двигаться по траектории, которая предполагает проход небесного тела в 2044 году в 44 миллионах километров от Земли, в 2051 году — в 0,76 миллионах километров, в 2060 году — в пяти миллионах километров.

Данный до уточнения орбиты астероида прогноз предполагал возможность столкновения в 2036 году. По расчетам исследователей, сближение Апофиса с Землей может произойти также в 2051, 2058, 2079 и 2086 годах, но на расстоянии всего от одного до десяти миллионов километров.

Астероид может столкнуться с Землей и в 2060 году, но для этого он должен двигаться по траектории с минимальным геоцентрическим расстоянием до Земли в 2068 году в 0,1 миллиона километров. «Траектория, ведущая к соударению в 2069 году, близка к траектории соударения в 2068 году, минимальное геоцентрическое расстояние в 2051 году — 0,76 миллионов километров, в 2068 году — 0,1 миллиона километров», считают исследователи.

Впрочем, стероид Апофис не входит в число самых угрожающих Земле тел Солнечной системы. Вероятность его столкновения с планетой слишком мала, рассказал научный руководитель Института астрономии Российской академии наук, член-корреспондент РАН Борис Шустов, пишет РИА Новости.

«Вероятность такого столкновения три на миллион. Есть больше тел, у которых вероятность столкновений выше, но мы их не рассматриваем как опасные. Эти данные — чисто академическое упражнение на расчет данных», — уточнил Шустов.