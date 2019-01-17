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«Когда задержки зарплаты, берут товары по спискам». В магазине птицезавода отключили свет за долги

18.01.2019 13:03 — Разное | Tut.by  
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«На балансе предприятия находится магазин, в котором наши рабочие покупают продукцию. Когда задержки зарплаты, просто берут товары по спискам», — рассказывает один из работников племптицезавода «Белорусский» в Заславле. 15 января в магазине отключили электричество за долги. Работники птицефабрики беспокоятся, что не смогут теперь получать часть заработанных денег через продукцию в магазине. Энергетики говорят, что восстановят подачу электричества только после оплаты задолженности.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— У нашего предприятия есть большие долги за электроэнергию. На балансе предприятия находится магазин, в котором рабочие покупают продукцию. Когда задержки зарплаты, просто берут товары по спискам. Но 15 января днем отключили электроэнергию. Сказали, что пока завод не погасит задолженность, нас не подключат. Это значит, что наш магазин работать не будет, — жалуется один из работников племптицезавода «Белорусский».

Мужчина вспоминает, что в начале месяца к нему приходили другие сотрудники и «просили составить списки на получение продукции» в этом магазине.

— Я им говорю: «Зачем вам это нужно, можно же купить и в других местах товары — на рынке или еще где. А они: «Ну поймите, мы же здесь знаем, что возьмем. Надо же деньги как-то выбивать, так через продукцию». Здесь большинство таких рабочих.

На предприятии факт отключения не комментируют. На вопрос, подключено ли сейчас электричество в магазине, там ответили, что «магазин закрыт по техническим причинам» и откроется, как только там «решат вопросы». За два дня дозвониться до директора не удалось.

В филиале «Энергосбыт» Минэнерго подтверждают факт отключения электричества «в связи с неоднократным нарушением» и рассказывают, что оно вернется в магазин только после того, когда предприятие оплатит накопившийся долг.

«Ограничение или прекращение подачи энергоресурсов потребителям предусмотрено в случае неоднократного нарушения юрлицами сроков оплаты за энергоресурсы», — объсняют специалисты.

Отметим, что племптицезавод «Белорусский» входит в число должников по взносам в ФСЗН.

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В редакцию обратились работники заславльского птицезавода. В фирменном магазине предприятия, где работники закупались в счет зарплаты, отключили свет за долги.
 
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