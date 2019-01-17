В дни Рождественских святок в Стрешинском храме прозвучала живая музыка

В дни Рождественских святок впервые более чем за 200-летнюю историю Стрешинского Свято-Покровского храма здесь прозвучала живая музыка.

Совместный концерт для учащихся местной средней школы и их педагогов дали участники приходского хора «Зоренька» и воспитанники Жлобинской детской школы искусств №1.

О транспорте для горожан позаботился отдел образования, спорта и туризма райисполкома.

Н.ВОРОНОВИЧ

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "