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В дни Рождественских святок в Стрешинском храме прозвучала живая музыка
18.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В дни Рождественских святок впервые более чем за 200-летнюю историю Стрешинского Свято-Покровского храма здесь прозвучала живая музыка.
Совместный концерт для учащихся местной средней школы и их педагогов дали участники приходского хора «Зоренька» и воспитанники Жлобинской детской школы искусств №1.
О транспорте для горожан позаботился отдел образования, спорта и туризма райисполкома.
Н.ВОРОНОВИЧ
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В дни Рождественских святок впервые более чем за 200-летнюю историю Стрешинского Свято-Покровского храма здесь прозвучала живая музыка. Совместный...
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