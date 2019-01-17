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В дни Рождественских святок в Стрешинском храме прозвучала живая музыка

18.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В дни Рождественских святок в Стрешинском храме прозвучала живая музыка

В дни Рождественских святок впервые более чем за 200-летнюю историю Стрешинского Свято-Покровского храма здесь прозвучала живая музыка.

Совместный концерт для учащихся местной средней школы и их педагогов дали участники приходского хора «Зоренька» и воспитанники Жлобинской детской школы искусств №1.

О транспорте для горожан позаботился отдел образования, спорта и туризма райисполкома. 

Н.ВОРОНОВИЧ

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В дни Рождественских святок впервые более чем за 200-летнюю историю Стрешинского Свято-Покровского храма здесь прозвучала живая музыка. Совместный...
 
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